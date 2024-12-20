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Кибкало Дмитрий



20.12.2024 На Kion появился раздел «Игры» с более сотней квизов в преддверии новогодних праздников 1
14.02.2013 В Москве пройдет брифинг глав компаний топ-200 потребрынка России 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Кибкало Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 2
Microsoft Corporation 24625 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 674 1
Белый Ветер Цифровой 256 1
KupiVip - Приват Трэйд 82 1
Yves Rocher - Ив Роше 34 1
Fun&Sun - TUI Group - TUI Russia & CIS - TUI Россия и СНГ - TUI Travel PLC - VKO Group - Mostravel - туристическая компания 20 1
РФГ - Русская Фитнес Группа - World Class - фитнес-клуб 29 1
Amway - Амвэй 15 1
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Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47990 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 1
BCG - Boston Consulting Group 107 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 112 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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