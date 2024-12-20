Кибкало Дмитрий
|20.12.2024
|На Kion появился раздел «Игры» с более сотней квизов в преддверии новогодних праздников 1
|14.02.2013
|В Москве пройдет брифинг глав компаний топ-200 потребрынка России 1
Кибкало Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 2
|Microsoft Corporation 24625 1
|PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 674 1
|Белый Ветер Цифровой 256 1
|Google Android TV 316 1
|Мовчан Андрей 2 1
|Гончаров Михаил 10 1
|Лутц Игорь 4 1
|Кучмент Михаил 13 1
|Милехин Андрей 5 1
|Hartmann Oskar - Хартманн Оскар 16 1
|Дробот Андрей 3 1
|Валецкий Максим 1 1
|Луковецкая Татьяна 1 1
|Ослон Александр 3 1
|Бутман Евгений 29 1
|Васкевич Данила 9 1
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