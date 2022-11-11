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CarPrice запустила сервис CarTeka для проверки технического состояния подержанных авто

Федеральная сеть покупки авто CarPrice запускает сервис CarTeka для проверки подержанных автомобилей по VIN или госномеру. Это не просто автоистория, а полный отчет о техническом состоянии автомобиля с фотографиями всех повреждений, видео тест-драйва и интерьера.

CarPrice проводит физический осмотр авто по определенному стандарту на протяжении долгого времени. В основе сервиса CarTeka — база данных о миллионах авто, собранная за 8 лет работы CarPrice в России. Это результаты технических осмотров всех машин, которые проходили оценку в сервисе. Отчет включает профессиональную информацию о состоянии кузова, интерьера и всех агрегатов.

Что показывает CarTeka: фотографии и общее описание; детальную информацию о мощности двигателя и других характеристиках; комплектацию; результаты офлайн-проверки от CarPrice; видео тест-драйва и видео интерьера; критические, существенные и несущественные повреждения, если они есть.

Сервис доступен бесплатно для всех, кто авторизовался на сайте CarPrice для дилеров — можно получить один отчет в сутки. Для профессиональных покупателей, которые постоянно работают с CarPrice, предусмотрен расширенный доступ до 20 отчетов в день.

«Давать больше ценности нашим клиентам — это наша постоянная работа, как бы банально это ни звучало. Мы поняли, что наши отчеты о техническом состоянии — действительно важная вещь и для работы наших клиентов-покупателей, и для того, чтобы авторынок становился более прозрачным. А в том, чтобы делать рынок более прозрачным мы видим миссию CarPrice», — сказал директор по развитию CarPrice Кирилл Иванов.

В CarTeka можно не только посмотреть фото и видео с автомобилем, но и получить результаты проверки в виде чек-листа с обозначением неисправностей.

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