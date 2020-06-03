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Онлайн-аукцион по продаже долговых обязательств Debex привлек инвестиции «Авенира»

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Debex, онлайн-аукцион по продаже просроченных долговых обязательств, сообщил о привлечении средств инвестиционного холдинга «Авенир». Инвестиционный раунд был закрыт 29 мая 2020 г., сделка прошла на площадке United Investors. Размер инвестиций и полученные доли участников не раскрываются. Привлеченные средства будут направлены на запуск новых продуктов компании, а также на международную экспансию.

«Более двух третей всех российских онлайн-аукционов по продаже долгов проводятся на нашей площадке. Сейчас, когда мировые рынки долгов возвращаются к привычной работе, а интерес к цифровым инструментам ведения бизнеса, позволяющим работать быстрее и эффективнее, высок как никогда, самое время применить наш российский опыт на международном уровне. В продаже долгов онлайн-аукцион – это новый формат, где Россия является пионером. Инвестиции холдинга Авенир позволят нам быстрее приступить к работе за пределами нашей страны. Прежде всего, нам интересны страны с высоким уровнем просроченной задолженности среди населения, значительным объемом операций и низкой конкурентной средой», – отметил Саша Данилов, генеральный директор Debex.

Debex работает в формате онлайн-аукциона, на котором банки, микрофинансовые организации и профессиональные взыскатели просроченной задолженности выставляют на продажу долговые реестры. С начала своей деятельности в августе 2019 г. компания провела 61 аукцион на общую сумму долга порядка 23 млрд руб. Сегодня с площадкой работают 58 российских финансовых организаций, а также 195 коллекторских агентств со всей страны.

«Команда проекта Debex — профессионалы с подтвержденной историей успеха в Carprice, сумевшие применить свой опыт в новой для них сфере. Debex — продукт с очевидной пользой для всех участников цепочки: как для продавцов долгов, для которых взыскание — процесс ресурсоемкий и не всегда профильный, так и для коллекторов. Сервис организует поиск сторон сделки вне зависимости от их местонахождения, проводит аукцион и взимает вознаграждение. За год своего существования Debex подписал партнерские соглашения со многими крупными банками и практически со всеми коллекторскими агентствами. Мы верим, что инвестиции в доработку скоринговой нейросетевой модели и совместные продукты с партнерами помогут проекту утвердить свою лидерскую позицию. Инвестиционный холдинг "Авенир" рад присоединиться к Debex и желает проекту успеха», — сказала Ольга Масютина, генеральный директор и сооснователь инвестиционного холдинга «Авенир».

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