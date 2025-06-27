«Сургутнефтегаз» внедрил технологическую платформу на базе частного облака от VK Tech

«Сургутнефтегаз» приступил к опытно-промышленной эксплуатации технологической платформы, построенной на основе Private Cloud от VK Tech. Она позволяет построить частное облако в ЦОДе заказчика, благодаря которому можно разработать надежную и масштабируемую инфраструктуру для реализации цифровых инициатив предприятия. Об этом CNews сообщили представители VK.

В рамках первой фазы проекта уже введены в эксплуатацию пять бизнес-приложений. В планах «Сургутнефтегаза» до конца 2025 г. перенести еще несколько бизнес-приложений на собственную облачную инфраструктуру, чтобы ускорить цифровую трансформацию предприятия.

Кроме технологической интеграции VK Tech оказывает методологическую и консультационную поддержку. Специалисты компании помогают «Сургутнефтегазу» выстраивать собственный центр компетенций, где сотрудники предприятия получают доступ к практикам облачных технологий и DevSecOps-подходам. В том числе, VK Tech и «Сургутнефтегаз» совместно внедряют современный комплекс инструментов управления жизненным циклом безопасной разработки ПО.

«При внедрении технологической платформы мы сделали особый акцент на надежности и безопасности. Выбранное решение позволяет реализовать катастрофоустойчивую конфигурацию частного облака, благодаря чему обеспечивается бесперебойная работа критически важных систем предприятия. Это не только повышает устойчивость инфраструктуры к различным рискам, но и обеспечивает уверенное управление ресурсами, сохраняя высокую производительность и доступность приложений», — отметил начальник управления ИТ ПАО «Сургутнефтегаз» Ринат Гимранов.

«Мы видим в проекте с «Сургутнефтегаз» пример зрелого подхода к построению облачной инфраструктуры на промышленных предприятиях. Особое внимание уделяется надежности, эффективности эксплуатации и рациональному использованию вычислительных ресурсов. Это важный проект, демонстрирующий, как современные технологии VK Tech позволяют предприятиям выстраивать устойчивую и предсказуемую ИТ-среду», — сказал генеральный директор VK Tech Павел Гонтарев.