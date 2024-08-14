SpaceWeb запустил частное облако

Хостинг-провайдер SpaceWeb расширил линейку облачных сервисов и подключил изолированное приватное облако на базе собственной системы виртуализации. Об этом CNews сообщили представители SpaceWeb.

Частное облако от SpaceWeb подойдет для разработчиков при обслуживании ИТ и веб-проектов с высокими требованиями к безопасности. Частное или приватное облако представляет собой тип облака, при котором инфраструктура проекта находится в непосредственном распоряжении разработчика. Облака такого типа изолированы друг от друга на физическом уровне и позволяют настроить высокий уровень защиты от несанкционированного доступа.

Внутри облака можно создать локальные сети, а виртуальные серверы в нем при желании можно изолировать от интернета. Пропускная способность сети составляет 1 Гб/с. Ресурсы публичного облака не имеют ограничений на ПО и стека технологий, разработчик может установить любые программы под нужды приложения или проекта. Пользователь частного облака имеет доступ в том числе к технологиям публичного облака SpaceWeb, таким как балансировщик нагрузки, управляемые базы данных и независимый мониторинг доступности. Серверы расположены на территории России в дата-центрах уровня Tier III.

«Технологически это выделенный сервер, на который устанавливается система виртуализации KVM от SpaceWeb. Разработчик может самостоятельно настраивать необходимые опции, создавать виртуальные машины с нужными характеристиками, объединять их в локальную сеть или устанавливать готовые решения», — отметил Алексей Шашкин, коммерческий директор SpaceWeb.

Новый продукт подойдет для веб-проектов с фиксированным бюджетом на гибкую настройку сервера, для заказчиков, которым важно развернуть инфраструктуру без администрирования собственных решений виртуализации, а также для ИТ-проектов с повышенными требованиями к безопасности и стабильности.

Облачные сервисы в SpaceWeb были введены в коммерческую эксплуатацию в 2024 г. Продукты ориентирована на профессиональных разработчиков, веб-студии и фрилансеров.