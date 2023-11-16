В VK Cloud расширили поддержку внешних систем хранения данных

Платформа VK Cloud для построения частного облака в ЦОДе заказчика, Private Cloud, поддержала интеграцию с системами хранения данных (СХД) Lenovo и Huawei. Решение упростит крупному бизнесу переход в облако на базе собственных серверов и сократит затраты на ИТ-инфраструктуру. Об этом CNews сообщили представители VK.

При миграции в Private Cloud от VK не придется закупать новое дорогостоящее оборудование для работы с СХД. Бизнес сможет использовать существующие хранилища и минимизировать затраты на переобучение сотрудников.

«По данным нашего совместного исследования с Arenadata, 46% компаний уже используют облака для работы с массивами данных, а 29% планируют использовать такие решения в будущем. Частное облако позволяет гибко масштабировать вычислительные мощности и разворачивать преднастроенные сервисы по клику, обеспечивая высокую эффективность и безопасность данных. Интеграция Private Cloud с популярными СХД снизит затраты бизнеса на миграцию в облако, сохранив существующую инфраструктуру», — сказал Михаил Тутаев, директор по продукту VK Cloud.

В настоящий момент решение поддерживает модели СХД Lenovo DE 2000, 4000 и 6000, Huawei OceanStor Dorado 5000 и 6000. В будущем на платформе появится универсальный инструмент для интеграции с системами хранения данных от разных поставщиков.

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VK Cloud — облачная платформа для бизнеса и разработки, которая предлагает инструменты создания облачной инфраструктуры компаниям любого размера. VK Cloud входит в портфель решений VK Tech и базируется на многолетнем опыте развития интернет-сервисов и технологий на базе открытого кода. VK Cloud предоставляет инфраструктурные и платформенные сервисы, экспертную поддержку, кастомные и частные инсталляции, а также помогает мигрировать в облако.