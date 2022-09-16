RuStore открыл публикацию приложений для разработчиков-физлиц

Физические лица получили возможность публиковать приложения в RuStore. Для загрузки разработчику требуется пройти регистрацию и верификацию — это необходимо для безопасности пользователей.

Приложения и разработчики в RuStore проходят обязательную модерацию и проверку, чтобы не допустить загрузки вредоносного контента. Для прохождения регистрации разработчику нужно указать VK ID, адрес сайта или страницы в соцсети, ввести номер телефона и почту, после чего пройти онлайн-верификацию: для этого потребуется показать паспорт и лицо в камеру. Алгоритмы проверяют соответствие данных за несколько минут. Правила платформы одинаковы для физических и юридических лиц.

«Безопасность пользователей и разработчиков, удобство платформы и приватность данных — наши приоритеты в работе над RuStore. Процедура регистрации максимально проста — похожие механики используют приложения каршеринга, сервисы для купли-продажи и аренды. Проверка позволит защитить пользователей и издателей от мошенников», — сказал руководитель проекта Иван Мыздриков.

Ранее VK рассказала о 925 тыс. установок магазина на пользовательские гаджеты и о более 2 млн. скачиваний приложений. Компания продолжает совершенствовать функциональность RuStore: были запущены отзывы и рейтинги приложений, возможность запуска push-уведомлений и другие инструменты.

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RuStore — официальный российский магазин мобильных приложений. Стор разрабатывает VK совместно с крупнейшими российскими ИТ-компаниями при поддержке Минцифры России. RuStore в данный момент работает в формате бета-тестирования, предоставляя возможности по скачиванию и размещению приложений пользователям и разработчикам. В магазине представлены приложения технологических компаний, банков, мобильных операторов, маркетплейсов и других игроков.