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«Почта Mail.ru» обновила систему борьбы с мошенниками

В «Почте Mail.ru» обновилась система безопасности, которая ежедневно борется с более чем 250 млн мошеннических рассылок. Теперь для дополнительной защиты пользователей письма надежных отправителей помечаются «зеленым щитом». Об этом CNews сообщили представители VK.

Специальным значком и цветом в веб-версии выделены сообщения от проверенных крупных сервисов: VK и Mail.ru, портал «Госуслуги,» Федеральная налоговая служба, популярные банки и крупные ритейлеры — список будет расширяться. Так, если пользователю придет письмо, в котором предлагается сменить пароль от «Госуслуг», открыть вклад в банке или получить скидку от магазина, он с первого взгляда сможет проверить его подлинность.

«Для нас безопасность Почты — это неотъемлемое условие работы. Хотя фишинговые рассылки занимают небольшую долю в общем количестве спама, они наносят самый серьезный урон для пользователей и сервисов. Мошеннические письма часто маскируются под уведомления от Госуслуг, банков и магазинов, поэтому такие сервисы первыми прошли нашу проверку. Пометка “надежный отправитель” — это дополнительная гарантия, что сообщение пришло из проверенного источника и ему можно доверять», — сказал руководитель бизнес-юнита Mail.ru Иван Мыздриков.

Важные письма от «Госуслуг» автоматически группируются по номеру обращения — так статус по услуге будет виден сразу. Алгоритмы умной сортировки разделят письма по номерам заявок, чтобы сообщения не засоряли ящик и пользователям было удобнее решать задачи в «Почте Mail.ru». В будущем группировка будет работать и для других государственных сервисов.

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