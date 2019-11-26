«Почта Mail.ru» обновила функцию мгновенного сохранения файлов со смартфонов

«Почта Mail.ru» обновила специальную кнопку для сохранения данных со смартфонов, улучшив скорость отправки файлов. С ее помощью в «Почту» можно мгновенно переносить фотографии, заметки, ссылки и другой контент со смартфонов на iOS и Android. Благодаря этой функции, пользователи смогут сохранить информацию в разных форматах в одном месте.

Кнопка «письмо себе» действует в приложениях с фото, музыкой, заметками и других сервисах, где предусмотрена возможность отправки контента. При нажатии, она автоматически сохраняет выбранный файл в «Почте Mail.ru».

Почта воспринимается современным пользователем как универсальный цифровой хаб, в котором хранятся электронные копии документов, сопровождающих человека в повседневной жизни: чеков, сканов, авиабилетов и других. В почте хранятся в том числе документы, которые пользователь либо создает сам (фотографирует паспорт, сохраняет пароли в заметках и т.д.), либо получает из других цифровых каналов, например, мессенджеров или социальных сетей. Благодаря новой функции сохранять все самое важное и нужное в почте станет проще.

С помощью функции мгновенного сохранения в «Почту Mail.ru» можно перенести данные в разных форматах: сканы и фото, тексты и ссылки и т.д.

Отправка занимает пару кликов. Достаточно открыть меню «поделиться» и выбрать среди предложенных способов пункт «письмо себе». Сообщение формируется и отправляется автоматически. Не нужно заходить в почтовое приложение, создавать новое письмо, указывать отправителя и тему. В устройствах, которые поддерживают технологии Long Tap (Android) и Force Touch (iOS), сохранять документы в почте можно еще быстрее. В этих смартфонах можно вызвать меню с кнопкой «письмо себе», при помощи долгого нажатия на иконку приложения.

Функция доступна всем пользователям обновленного мобильного приложения «Почты Mail.ru» для iOS и Android. В ближайшее время в «Почте» появится функция, которая будет группировать отправленные самим себе письма в отдельную папку. К папке можно будет быстро перейти прямо из списка входящих. «Почта Mail.ru» также работает над отдельным виджетом для отправки таких писем. С его помощью можно будет быстро сохранять файлы, как в веб-, так и в мобильной версии «Почты».

Согласно исследованию «Почты Mail.ru», в 2019 г. больше половины – 57% пользователей отправляют фото и сканы, например, паспортов. На втором месте текстовые файлы (21%), а на третьем документы: чеки, справки и т.д. (13%).

«Мы опросили пользователей, почему они предпочитают хранить значимую информацию в почте. Большинство считает почту, наравне с облачным хранилищем, одним из самым надежных и безопасных способов хранения данных. Пользователям важно, чтобы все нужные им файлы всегда оставались под рукой. Для этого в "Почте Mail.ru" предусмотрены функции, ускоряющие поиск файлов, которые могут понадобиться срочно. Таких, например, как сканы паспортов. "Почта Mail.ru" способна находить эти изображения даже без подписей. Технологии компьютерного зрения опознают нужный файл и помогают быстрее найти его, даже если в самом письме документ никак не обозначен», – сказал Иван Мыздриков, директор по продукту «Почты Mail.ru».