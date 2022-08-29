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В RuStore появилась возможность совершать покупки внутри приложений

Разработчики смогут монетизировать приложения, а пользователи покупать подписки и совершать разовые покупки в отечественном магазине RuStore. Новая функциональность реализована с помощью технологий «Сбера».

Пользователям доступна оплата одним из самых популярных способов. Для совершения платежей в приложениях, размещенных в RuStore, нужно привязать банковскую карту в личном кабинете.

«Многие разработчики потеряли возможность монетизировать свои приложения на других платформах в России, но теперь смогут делать это на RuStore. Это логичный шаг в развитии нашего сервиса, которого ждали не только разработчики, но и пользователи. Теперь они смогут легко и безопасно оплачивать услуги и виртуальные товары в любимых приложениях: прокачивать игровых персонажей, покупать электронные книги, оформлять подписку на фильмы и многое другое», — сказал Иван Мыздриков, руководитель проекта RuStore.

RuStore предоставляет привычные для разработчиков инструменты монетизации, а также сокращает сроки расчетов по принятым платежам до одного рабочего дня. В дальнейшем станут доступны и другие возможности для монетизации, а пользователи получат более удобные способы оплаты.

Если разработчик монетизирует свое приложение в RuStore путем платной подписки, он может на странице приложения указать длительность подписки и другие параметры или ограничения по оплате. Монетизировать приложение можно и разовыми платежами, например, при платежах за игровую валюту или доступ к новому игровому уровню.

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«Биллинговое решение, лежащее в основе сервисов монетизации в RuStore, было реализовано командой «Сбера» в достаточно сжатые сроки, с фокусом на высокое качество и безопасность для разработчиков и пользователей. Мы уверены, что опыт «Сбера» и надёжность наших технологий являются гарантом в совместном развитии RuStore, мы помогаем российским разработчикам не терять доходы из-за внешних факторов, а пользователям — иметь доступ к нужным им приложениям», — сказал Денис Филиппов, CEO SberDevices, вице-президент по цифровым поверхностям «Салют» Сбербанка.

Для того, чтобы начать принимать платежи от пользователей, разработчику необходимо активировать функцию монетизации в личном кабинете RuStore. Комиссия составит 15%.

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