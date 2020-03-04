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«Почта» и «Облако» Mail.ru запустили вход по QR-коду

Интернет Веб-сервисы
, Текст: Владимир Бахур

В «Почте» Mail.ru, «Облаке» и остальных сервисах портала Mail.ru появилась возможность входа в аккаунт по QR-коду в качестве более быстрой и удобной альтернативы паролю. Для доступа к аккаунту Mail.ru через браузер достаточно сканировать QR-код и подтвердить операцию в приложении «Почты».

Использование QR-кодов более комфортный и современный способ получения доступа к онлайн-сервисам. С его помощью войти в аккаунт можно за пару нажатий:

«Многие пользователи, которые заботятся о безопасности аккаунта, устанавливают длинные сложные пароли. На то, чтобы вводить их на новом устройстве каждый раз требуется много времени. В то же время уже давно существуют моментальные и куда более простые способы входа, не снижающие безопасность, в числе которых QR-код», - сказал Иван Мыздриков, директор по продукту Почты Mail.ru.

Вход по QR-коду доступен пользователям, у которых установлено мобильное приложение Почты. QR-код находится на странице входа в аккаунт. Если на него навести камеру телефона, появится подсказка для открытия приложения Почты, чтобы подтвердить вход.

Использование QR-кода - безопасный и современный способ аутентификации. При каждом новом входе в аккаунт, сервис генерирует новый уникальный код, который в отличие от пароля, не получится использовать еще раз на другом устройстве.

«Mail.ru стремится сделать жизнь людей проще при помощи технологий. QR-код - один из самых удобных и безопасных инструментов, который используется по всему миру в различных областях. К примеру, в платежной сфере, где скорости и защищенности операций уделяется особое внимание. Однако для нас важно не только надежно защитить почтовые данные, но и предоставить пользователям выбор между технологиями защиты. Пользователи сервисов Mail.ru могут войти в аккаунт по электронным ключам, с помощью SMS-кодов или по привычному паролю», - отметил Иван Мыздриков.

Вход по QR-коду доступен всем пользователям, у которых установлено мобильное приложение Почты Mail.ru и операционная система не ниже Android 9 или iOS 11.

QR-коды пригодятся пользователям с несколькими аккаунтами. При входе не придется вспоминать пароль от каждого из них — сервис сам предложит выбрать нужный аккаунт из тех, которые используются в приложении.

Ранее Почта Mail.ru сообщала о новом способе входа в аккаунт — при помощи электронных ключей, в том числе по отпечатку пальца. Использование QR-кодов, наряду с другими способами аутентификации, станет удобной альтернативой традиционному паролю. В будущем не исключено появление других способов аутентификации, например, по скану лица.



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