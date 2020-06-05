«Почта Mail.ru» вместе с Worki поможет найти работу после пандемии

В «Почте Mail.ru» появилась новая функция, которая позволит пользователям получать индивидуально подобранные и актуальные вакансии от сервиса быстрого поиска работы и сотрудников Worki, который принадлежит Mail.ru Group.

«Почта Mail.ru» перестала играть роль исключительно средства коммуникации. Сегодня почтовый сервис Mail.ru представляет собой суперапп, с помощью которого можно оплачивать различные услуги (штрафы от ГИБДД, счета мобильных телефонов, налоги, коммунальные платежи), совершать денежные переводы, отслеживать интернет-заказы и проч.

Теперь, благодаря партнерству с Worki, «Почта Mail.ru» также поможет пользователям с поиском работы.

Новая функция будет особенно востребована именно сегодня, когда из-за изоляции и приостановки деятельности ряда бизнесов многие люди находятся в поиске работы.

Чтобы воспользоваться функцией пользователю необходимо в специальном разделе указать интересующие его профессии. Почта и сервис Worki проанализируют данные из профилей пользователей, учтут их пол, возраст, геолокацию, а также указанные карьерные предпочтения, и при помощи технологий машинного обучения Worki дважды в неделю будут формировать и присылать персональную подборку вакансий. При анализе профиля умные алгоритмы учитывают только указанную пользователем информацию. Доступ к содержанию почтового аккаунта (переписке, списку контактов и проч.) закрыт для анализа, эта информация остается конфиденциальной.

Иван Мыздриков, директор по продукту «Почты Mail.ru», отметил: «Одно из ключевых направлений стратегии "Почты Mail.ru" – создание "полезной" почты, поэтому наш сервис давно перестала быть просто инструментом общения, а стал многофункциональной платформой для решения любых задач – как деловых, так и личных. Поиск работы — это важный процесс в жизни многих людей, мы понимаем его значимость и рады, что вместе с Worki, можем помочь своим пользователем в управлении собственной карьерой»

Алла Аршевская, директор по продукту сервиса Worki, сказала: «Синергия с Почтой Mail.ru является органичным продолжением нашей стратегии на расширение базы потенциальных соискателей за счет интеграции с крупнейшими сервисами Рунета. Теперь работодатели могут искать сотрудников с помощью Worki не только в социальных сетях, но и прямо в Почте».