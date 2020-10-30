Выручка Hikvision за III квартал 2020 г. увеличилась на 11,53%

Компания Hikvision, поставщик IoT-решений с ключевой специализацией в сфере видеотехнологий, опубликовала финансовый отчет за III квартал 2020 г.

За указанный квартал выручка компании Hikvision составила 17,75 млрд юаней, на 11,53% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Чистая прибыль, которая приходится на счет акционеров Hikvision, увеличилась до 3,81 млрд юаней, прирост по этому показателю составил 0,12% по сравнению с аналогичным показателем 2019 г.

За 9 месяцев 2020 г. совокупный доход компании Hikvision составил 42,02 млрд юаней с ростом на 5,48% по сравнению прошлым годом.

Финансовые результаты Hikvision

Совокупная чистая прибыль, относимая на счет акционеров компании, оценивается в 8,44 млрд юаней, что на 5,13% больше в годовом исчислении.

Несмотря на сложные социально-экономические условия на мировом рынке, компания Hikvision демонстрирует устойчивый рост финансовых показателей. В ближайших планах вендора – дальнейшая оптимизация деятельности компании, систематическое внедрение инноваций как в выпускаемую продукцию, так и в бизнес-процессы, а также развитие эффективного сотрудничества с партнерами в целью обеспечения устойчивого развития.