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Hikvision выпустила новую серию датчиков движения Ellipse

Техника
, Текст: Эльяс Касми

Компания Hikvision выпустила новую серию проводных высокочувствительных оптических датчиков движения Ellipse для охраны периметра и обеспечения безопасности предприятий малого и среднего бизнеса, а также коттеджей и квартир. Дальность обнаружения объектов составляет 18 метров. Благодаря модулю на базе алгоритма интеллектуального анализа датчик способен отличать людей от домашних животных весом до 10 килограмм на расстоянии до 10 метров. Эта опция сокращает количество ложных тревог и повысить эффективность работы охранной системы.

Модельный ряд серии Ellipse

DS-PDP18-EG2

DS-PDP18-EG2(PET)

hik600.jpg

Hikvision Ellipse

Ключевым отличием серии Ellipse от других подобных решений в бюджетном сегменте является наличие цепи с оконечными резисторами (EOL), которые позволяют охранной панели определять разные состояния зоны и интерпретировать их как «тревога», «неисправность» или «норма». Использование в системе охранной сигнализации оконечных резисторов позволяет обеспечить дополнительную защиту от несанкционированного вмешательства в работу датчиков со стороны злоумышленников, которые могут попытаться обезвредить систему безопасности на охраняемом объекте.

Серия охранных датчиков Ellipse также поддерживает запатентованную технологию IFT (Independent Floating Thresholds, «независимых плавающих порогов»). С ее помощью датчик может подстраиваться к фоновым изменениям и автоматически регулировать уровень чувствительности в зависимости от внешних условий среды эксплуатации (например, резкие изменения температуры, воздействие магнитного или электрического поля и т.д.).

Датчики серии Ellipse поддерживают работу с беспроводной и гибридной охранной панелью Hikvision, а также могут быть интегрированы в проводную охранную систему сторонних производителей.

Основные технические характеристики

Дальность действия: от 12 до 18 м, 85.9 градусов

Защита нижней зоны

Скорость обнаружения: от 0.3 до 3 м/с

Чувствительность: высокая/низкая/автоматическая настройка

EN Grade2/CE/FCC/CB/IC/RCM/KC

Высота установки: от 1.8 до 2.4 м

Рабочая температура: от -10 до +55 ℃

Питание: DC от 9 до 16 В (стандартно: DC 12 В)

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