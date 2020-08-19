Интеллектуальная безопасность на дорогах – Hikvision вышла на рынок автомобильных видеорегистраторов

Компания Hikvision открыла новое продуктовое направление – интеллектуальные автомобильные видеорегистраторы Hikvision DashCam. На сегодняшний день на российском рынке доступны семь различных моделей регистраторов для установки в автомобилях, пассажирском и грузовом транспорте. Ключевая особенность новых устройств заключается в поддержке функций интеллектуальной видеоаналитики ADAS: с ее помощью видеорегистратор может считывать дорожные знаки, сигналы светофора и запускать звуковые напоминания или предупреждения водителю.

Интеллектуальный модуль ADAS, встроенный в Hikvision DashCam, напомнит о смене сигнала светофора на зеленый свет и сообщит, что можно начинать движение. В условиях плотного транспортного потока и «пробок» камера регистратора фиксирует начало движения впередистоящего автомобиля и отправит звуковое сообщение водителю. Регистратор также способен распознавать знаки ограничения скорости и выдавать звуковые предупреждения о необходимости соблюдения скоростного режима на текущем участке дороги.

Регистраторами серии Hikvision DashCam можно управлять голосом, доступны команды «snapshot» (сделать фото), «recording on» (включить запись), «recording off» (выключить запись).

Автомобильные видеорегистраторы Hikvision DashCam поддерживают технологии цикличной и непрерывной записи, хранения данных. В случае ДТП срабатывает функция экстренной записи, которая запускается по сигналу с датчика удара (G-датчик). Запись происшествия хранится в отдельной директории, чтобы ее было проще найти для дальнейшего разбора ситуации. В комплекте с регистратором идет специальная Bluetooth-кнопка, которую можно установить на руль или в другое легкодоступное место в автомобиле, чтобы по одному нажатию сделать фото с камеры регистратора.

Для обеспечения непрерывной записи во время стоянки автомобиля доступен специальный режим парковки. Через 15 минут после выключения двигателя срабатывает датчик движения и устройство переходит в специальный режим записи. Запись ведется со скоростью 1 кадр в секунду, также работает детекция движения рядом с ТС. Опционально можно выбрать уровень мощности питания устройства 12.4, 12 или 11.8 В.

Управлять архивом или работать с записями можно с помощью мобильного приложения Hik DashCam. Подключение к регистратору осуществляется через Wi-Fi. В приложении доступны настройки скорости записи, просмотр архива видеозаписей и фотографий, а также управление дополнительными функциями (детекция старта движения впередистоящего автомобиля, уведомление о смене сигнала светофора, распознавание дорожных знаков).

Поддержка функции GPS позволяет осуществлять запись маршрута с наложением информации о скорости движения, определять местоположение транспортного средства и просматривать записи через мобильное приложение.

Помимо регистраторов, в линейке Hikvision DashCam есть электронное зеркало заднего вида. Комплект состоит из электронного зеркала и дополнительной видеокамеры для установки на заднем стекле легкового автомобиля. По сравнению с обычным зеркалом, электронное устройство обеспечивает более широкий угол обзора - 125°, сводит к минимуму «слепые зоны» слева и справа от транспортного средства, тогда как угол обзора с помощью обычного зеркала составляет в среднем 35°. Система позволяет увеличить обзор дороги для водителя, чтобы обеспечить более высокий уровень безопасности при перестроениях в потоке. Видео с камеры заднего вида транслируется на электронное зеркало в режиме потоковой передачи данных в режиме реального времени без задержек и пропусков между кадрами.

Поверхность стекла объектива камеры заднего вида обработана специальным водооталкивающим нанопокрытием, которое обеспечивает более высокое качество изображения и четкость в условиях дождя. Система поддерживает функцию «антиблик»: в отличие от стандартных автомобильных зеркал, электронное устройство не дает бликов при ярком дневном свете или свете фар других автомобилей. В любых условиях изображение остается ярким и детализированным.

Благодаря высокому параметру светоотражающей способности, электронное зеркало можно использовать как обычное зеркало даже при выключенной камере заднего вида.