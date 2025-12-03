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Ростех Швабе SWIR проект Дриада

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


03.12.2025 «Геоскан» и РАН разработали первую отечественную односенсорную мультиспектральную SWIR-камеру для БАС 1
30.10.2023 SWIR-камера «Швабе» поможет наблюдать за экологией Земли с орбиты 4
23.09.2019 Ростех создал одну из самых легких в мире SWIR-камер 1
25.12.2018 Ростех и РЖД займутся цифровизацией железнодорожного транспорта 1
29.08.2014 Спутник WorldView-3 приступил к работе 1
20.03.2014 Digital Globe представила спутниковые снимки с разрешением 50 см 1
30.07.2013 Спецназ получит мультиспектральное зрение 1

Публикаций - 9, упоминаний - 12

Ростех и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3478 4
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 236 4
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe - EarthWatch 131 3
Роскосмос - РКС - Орион НПО - Научно-производственная организация 17 2
Google LLC 12815 1
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 143 1
Ростех - Швабе КМЗ - Красногорский завод им. С. А. Зверева - Оптические системы и технологии 52 1
Ростех - РТ-Техприёмка 21 1
Thales Group 143 1
Esri 176 1
BAE Systems 183 1
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe - GeoEye - OrbImage - Orbital Imaging Corporation - Space Imaging 137 1
Elbit Systems 25 1
Planet Labs PBC - Cosmogia - SkySat - Terra Bella - Skybox Imaging - European Space Imaging 19 1
AEgis Technologies 2 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1851 1
Microsoft Corporation 25883 1
Oracle Corporation 7111 1
GoPro Inc 65 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1279 1
Hikvision - Хиквижн 74 1
Leica Camera 287 1
Lockheed Martin 778 1
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 1
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 1
Ростех - Нацпромлизинг - Национальная Лизинговая Компания по Развитию Промышленности 8 1
РЖД - Российские железные дороги 2109 1
Advent International 7 1
Carl Zeiss AG 309 1
U.S. Department of Defense - NGA - National Geospatial-Intelligence Agency - Национальное агентство геопространственной разведки - Агентство военной картографии - National Imagery and Mapping Agency, NIMA - Агентство по спутниковому зондированию и картогр 73 1
U.S. Department of Defense - USSOCOM - United States Special Operations Command - Командование специальных операций ВС США 23 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1451 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1905 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 57 1
Infrared - ИК-излучение - Инфракрасное излучение - SWIR - Short Wave Infrared - Технологии коротковолнового инфракрасного излучения - QWIP - Quantum Well Infrared Photodetector 737 5
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Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2749 1
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 894 1
Транспорт - Трубопровод - Трубопроводная инфраструктура 136 1
ОПК - Мины - минирование 98 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12010 1
РАН - Российская академия наук 2144 2
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 1
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 107 1
РАН НТЦ УП - Научно-технологический центр уникального приборостроения Российской академии наук ФГБУН 3 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 1
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