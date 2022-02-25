Первые интроскопы Hikvision установлены в Ледовом Дворце Самары

С какими трудностями сталкиваются стадионы и другие спортивные объекты с точки зрения обеспечения безопасности? Прежде всего это большое количество людей – персонал, спортсмены и, конечно, болельщики. Организация потоков движения, контроль за работой сотрудников, быстрое выявление даже малейших нарушений и угроз безопасности стадиона – требования к защите спортивных объектов регламентируются не только российскими нормативными документами, но и международными стандартами спортивных ассоциаций, которые позволяют обеспечивать безопасность объекта и всех его посетителей во время игр и соревнований, проводимых на мировом уровне.

Ледовый Дворец в Самаре

В сентябре 2021 г. в Самаре состоялось открытие нового Ледового Дворца, реконструкция которого началась еще в 2018 г. Само здание арены было построено еще в 60-е годы прошлого века. Площадь нового спортивного комплекса составляет 29 тыс. кв. метров, зрительские трибуны рассчитаны на 5000 болельщиков. На объекте расположены три ледовых поля (основное, тренировочное и площадка для керлинга), спортивные и тренажерные залы, а также два конференц-зала на 400 посадочных мест общей площадью 375 квадратных метров.

В рамках проекта реконструкции Ледового Дворца в Самаре предусматривалась полная модернизация системы безопасности, включая камеры видеонаблюдения, контроля доступа и охранной системы, а также досмотровых комплексов для входной зоны. Для технического переоснащения объекта было выбрано оборудование Hikvision. Генеральным подрядчиком проекта выступила организация «Волгатрансстрой-9» (входит в ГК ВТС), системным интегратором – компания «ИТЕРРА».

Техническое оснащение входной зоны

Досмотровым мероприятиям на спортивных объектах уделяется особое внимание: помимо требований к точности обнаружения опасных и запрещенных к проносу предметов, на стадионах также необходимо обеспечить быстрое движение потока, особенно во время матчей и соревнований, которые собирают большое количество зрителей.

Входная зона реконструированного Ледового Дворца в Самаре оснащена восемью комплектами досмотрового оборудования, которые состоят из рентгенотелевизионной установки (интроскопа) и рамки металлодетектора. Линейка интроскопов Hikvision появилась на российском рынке летом 2021 г., и Ледовый Дворец стал первым реализованным в России проектом с применением нового досмотрового оборудования компании.

Рамки металлодетектора предназначены для обнаружения металлических и металлосодержащих предметов на теле человека. Устройства работают одновременно с 18 областями, что позволяет максимально точно локализовать потенциально опасный предмет – при обнаружении угрозы на рамке сработает световой индикатор с той стороны, где было зафиксировано наличие металла. Гибкие настройки чувствительности рамки позволяют выставить нужный порог, чтобы система не реагировала, например, на кольца, часы и пряжки. Всего предусмотрено 255 уровней чувствительности, при этом для разных зон оператор может настроить разный порог и различные типы звуковых сигналов, которые помогут быстрее реагировать на возможные угрозы безопасности спортивного объекта и его посетителей. Настраиваемая длина электромагнитной волны позволяет избежать помех, которые обычно возникают в работе нескольких рамок, расположенных рядом друг с другом.

Комплексная система безопасности стадиона

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Помимо досмотрового оборудования, проект по техническому оснащению Ледового Дворца также предусматривал установку системы видеонаблюдения, контроля доступа, охранные датчики движения и тревожные кнопки, а также системы диспетчерской связи.

В проекте были задействованы камеры с фирменными технологиями компании Hikvision – Lightfighter и Darkfighter, которые помогают формировать детализированное и информативное изображение в условиях сильной засветки или, наоборот, низкого уровня освещения. Регистраторы в системе видеонаблюдения Ледового Дворца работают в режиме N+1 – в случае отключения одного из регистраторов запись продолжится на резервный, а при восстановлении работы недостающие файлы архива будут переданы с резервного на основное устройство.

Общее управление системой безопасности осуществляется посредством сервера и ПО HikCentral Professional. Для удобства работы оператора предусмотрена интерактивная карта (E-Map) объекта, которая позволяет визуализировать сигналы тревоги, определять точное место срабатывания тревоги, а также просматривать нужные участки охраняемой территории с помощью камер. Программная платформа в том числе визуализирует рабочее состояние всей системы в режиме реального времени, чтобы на ранней стадии выявлять технические неполадки в сети или оборудовании и предотвращать сбои в работе всей инфраструктуры безопасности Ледового Дворца.

«Ледовый Дворец в Самаре – одно из знаковых спортивных зданий города, где проходят крупнейшие соревнования по фигурному катанию, хоккейные матчи, концерты известных артистов. Мы гордимся тем, что Hikvision приняла участие в проекте реконструкции и реставрации спортивной арены и что именно этот объект стал для нашей компании первым проектом в РФ, в котором были задействованы наши новые интроскопы, которые вошли в состав комплексной системы безопасности Ледового Дворца. Совместно с нашими коллегами из компании-интегратора “ИТЕРРА” нам удалось создать централизованное, простое в настройке и обслуживании решение, что особенно важно для спортивных объектов, где нужно быстро и точно выявлять потенциальные и реальные угрозы. Основную ставку при модернизации проекта заказчик делал на инновациях и внедрении передовых технологических решений. Оснащение Ледового Дворца в Самаре – это не первый крупный инфраструктурный проект Hikvision, поэтому наши специалисты четко понимали основную задачу – обеспечить централизованное управление всеми элементами системы безопасности, возможность быстрого реагирования на инциденты и потенциальные угрозы. В качестве основы комплексного решения была выбрана программная платформа HikCentral Professional, которая позволяет управлять всеми подсистемами стадиона – начиная от элементов digital signage и заканчивая охранными датчиками. При дальнейшем развитии объекта платформа позволит легко добавить нужные модули и расширить функционал. Учитывая растущий интерес к спорту и спортивным мероприятиям со стороны государства и молодежи, в подобных проектах крайне важно оставлять запас для дальнейшего масштабирования инфраструктуры», – сказал Денис Моисеев, руководитель обособленного подразделения Hikvision Russia в Самаре.

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О компании Hikvsion:

Hikvision – мировой поставщик инновационных продуктов и систем безопасности. Комплексные продуктовые решения Hikvision включают в себя: системы охранного телевидения, видеостены, СКУД, домофонию, охранные сигнализации. Hikvision продвигает ключевые технологии кодирования аудио и видео, обработки видеоизображения и хранения данных, а также такие перспективные технологии, как облачные вычисления, Big Data и Deep Learning (глубокое обучение).