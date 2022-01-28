В составе беспроводной охранной системы Hikvision AX Pro появился уличный датчик движения с технологией тройного контроля

Hikvision дополнила продуктовую линейку беспроводной системы охранной сигнализации уличным датчиком движения Tri-Tech. Основу технологии Tri-Tech составляют два датчика инфракрасного излучения (ИК), а также один детектор микроволнового излучения (СВЧ), который работает в безопасных для человека пределах установленных норм. Система тройного контроля позволяет избежать ложных срабатываний охранной системы, которые в обычных детекторах вызывают животные небольшого размера (до 35-40 кг), насекомые, природные явления. Дальность детекции движения составляет до 15 метров, фиксированный угол обзора – 90°, при этом направление обзора можно настраивать в пределах 180°.

Датчик AX Pro Tri-Tech имеет адаптивную систему анализа температуры окружающей среды, что позволяет обнаружить нарушителя в разных погодных условиях. Это обеспечивает высокую точность срабатывания детектора и эффективную защиту территории, несмотря на сложные условия окружающей среды.

От попыток повреждения устройства или перекрытия обзора злоумышленниками датчик Tri-Tech защищает специальная настраиваемая система антимаскирования. Она анализирует пространство в зоне обзора и мгновенно информирует владельца системы, если перед датчиком появились какие-либо преграды или нарушители пытаются закрасить/заклеить корпус датчика. Пользователь также получит уведомление в мобильном приложении в случае попыток злоумышленников сорвать любой из датчиков AX Pro, а также в случае потери связи с устройствами.

Беспроводная связь уличного датчика движения с центральной охранной панелью AX Pro осуществляется с помощью фирменной технологии Tri-X от компании Hikvision. Дальность передачи радиосигнала достигает 1600 метров на открытом пространстве.

Еще одним преимуществом датчика Tri-X является возможность подключения дополнительного модуля с ИК-камерой для визуальной верификации тревог. С помощью камеры пользователь может в любой момент сделать фото, а также – при срабатывании сигнала тревоги – получить короткий GIF-ролик, формируемый датчиком из 20 фотографий.

Беспроводная система охранной сигнализации AX Pro – один из флагманских продуктов компании Hikvision. В состав системы входят датчики движения для помещений и улицы, датчики открытия окон и дверей, детекторы дыма и протечки воды, реле управления и т.д. Система AX Pro может быть интегрирована с камерами видеонаблюдения, установленными на территории. Сигналы тревоги от AX Pro в том числе могут быть адресованы на пульт централизованного мониторинга частных охранных предприятий.