«М.Видео-Эльдорадо» запустила собственный BNPL-сервис «Порублю»

«М.Видео-Эльдорадо» в рамках развития собственного финтех-направления запустила новый сервис «Порублю» — оплату товаров частями (BNPL) без оформления кредита и дополнительных проверок. Новый формат позволяет клиентам приобретать технику, аксессуары и другие товары стоимостью до 20 тыс. руб. и делить оплату на четыре равных платежа, оформив покупку онлайн за считанные минуты. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Новый сервис доступен на сайтах и в мобильных приложениях «М.Видео» и «Эльдорадо».

Сервис ориентирован на повседневные покупки, когда клиенту важно получить товар сразу, но при этом есть потребность распределить оплату во времени. Это современное дополнение к классическим кредитам и рассрочкам, которые высоко востребованы клиентами «М.Видео-Эльдорадо». Пользователю достаточно выбрать любой товар стоимостью до 20 тыс. руб., доступный для самовывоза, указать в корзине способ оплаты «В рассрочку или кредит» и выбрать опцию «Порублю. Оплатить частями».

После этого клиент заполняет короткую анкету, вводит данные банковской карты и оплачивает первый платеж, который составляет 25% от стоимости товара, а также комиссию сервиса. Оставшиеся три платежа по 25% списываются автоматически каждые две недели с той же карты. Общий срок рассрочки составляет шесть недель. Получить товар можно сразу после оплаты первого платежа — самовывозом из розничных магазинов сети. Вся информация о графике и статусе платежей доступна в мобильных приложениях «М.Видео» и «Эльдорадо» и в разделе «Мои финансы» личного кабинета на сайтах брендов.

Сервис разработан с фокусом на цифровую простоту и удобство: оформление занимает менее минуты, не требует загрузки документов или ожидания одобрения. «Порублю» будет особенно востребован при покупке популярных аксессуаров, портативной электроники, техники для кухни и ухода за собой — то есть в ситуациях, когда стандартные кредитные продукты избыточны, а доступность товара важна здесь и сейчас.

Генеральный директор «Директ Кредит Центр» компании «М.Видео-Эльдорадо» Олег Гарифуллин: «Как крупнейший финтех-игрок мы стремимся предоставить нашим клиентам простые и прозрачные условия покупок и открыть доступ к новейшим финансовым инструментам. Сервис «Порублю» — это цифровое решение для разумного потребления. Мы усиливаем текущее клиентское предложение новым современным продуктом, который обязательно найдет своего покупателя. Такой формат дает клиенту свободу и гибкость в принятии решения и мы видим на него растущий спрос».

