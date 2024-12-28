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Климашенко Алексей



28.12.2024 «М.Видео-Эльдорадо» и «ОТП Банк» запустили новогоднюю рассрочку на 24 месяца на всю технику и электронику без первого взноса и переплат 1
18.10.2024 «М.Видео-Эльдорадо» и «ОТП Банк» запускают рассрочку на 24 месяца на популярную технику без первого взноса и переплат 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Климашенко Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 110 2
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 210 1
Huawei 3933 1
Samsung Electronics 10254 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 2
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 240 2
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемашина - Кофеварка - Coffee machine 353 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 2
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1133 2
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SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8457 2
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Installment plan 440 2
Яндекс.Директ - Yandex Direct 283 2
Apple iPhone 16 69 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4033 1
Apple iPad mini 418 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 931 1
Гарифуллин Олег 9 2
Россия - РФ - Российская федерация 144197 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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