«М.Видео-Эльдорадо» запустила программу скидок при покупке техники в рассрочку

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, в рамках собственной кредитной платформы «Директ Кредит» и развития программ рассрочки впервые на рынке предоставляет клиентам возможность купить технику без первого взноса и с дополнительной скидкой. Для этого ритейлер указывает честную стоимость в ценниках товаров с учетом десятипроцентной скидки, которая доступна клиентам, оформившим рассрочку на 24, 25 и 30 месяцев. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Клиенты «М.Видео» во всех городах присутствия сети смогут купить товар в рассрочку до 30 месяцев без первого взноса, а также получить дополнительную скидку. Непосредственно в ценнике товара указана стоимость товара со скидкой, которую предоставляет ритейлер для возмещения банковских процентов за использование заемных средств. Ранее эта информация не была доступна клиентам.

Покупатели смогут сэкономить до 10% от стоимости товара при досрочном погашении, или же распределить платежи на весь выбранный период, заплатив исходную стоимость. Например, при покупке смартфона стоимостью 50 тыс. руб. в рассрочку на 25 месяцев клиент получает скидку в 10% от исходной стоимости, что составляет 5000 руб. при условии досрочного погашения.

Генеральный директор «Директ Кредит» Олег Гарифуллин: «М.Видео-Эльдорадо располагает собственной кредитной платформой и обеспечивает клиентам лучший сервис, честные и прозрачные условия для совершения покупок. Более 98% всех сделок с использованием кредитных сервисов осуществляются в рассрочку, а отсрочка платежа на длительные сроки становится все более востребованной. «М.Видео» и «Эльдорадо» – один из немногих ритейлеров, компенсирующих банковский процент через скидку от стоимости товара, а не наценку. Это позволяет предлагать нашим клиентам максимально широкий выбор финансовых инструментов для покупки товаров: кто-то хочет получить скидку за счет быстрого досрочного погашения, а кому-то комфортнее разделить стоимость товара на равные части в течение 12 месяцев или на 2,5 года. Новая система рассрочки направлена на поддержку клиентов и улучшение процесса оплаты покупок».

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Группа «М.Видео-Эльдорадо» (ПАО «М.видео») – российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды «М.Видео» и «Эльдорадо». В периметр группы входит ИТ-компаняя «М.Тех» и финтех-платформа «Директ Кредит». «М.Видео-Эльдорадо» развивает онлайн-платформу и розничную сеть из более чем 1200 магазинов от Калининградской области до Камчатки, федеральную логистическую инфраструктуру, а также собственный маркетплейс электроники и комплиментарных товаров. Общий трафик двух сетей составляет порядка 1,2 млрд контактов в год.