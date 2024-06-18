Московские и питерские программисты лишатся льготной ипотеки. Остальным поднимут требования к минимальной зарплате

ИТ-специалистам из Москвы и Санкт-Петербурга в скором будущем могут перекрыть доступ к низким процентным ставкам по ипотеке. Власти уже обсуждают новые ограничения. Региональным ИТ-шникам правительство намерено поднять требования к минимальной зарплате.

Быть как все

В обозримой перспективе программа льготной ИТ-ипотеки может завершиться в Санкт-Петербурге и Москве, пишут «Ведомости» со ссылкой на приближенных к Правительству России собеседников. Сотрудникам аккредитованных ИТ-компаний, желающих приобрести жилье за пределами двух столиц, тоже станет сложнее это сделать – власти собираются поднять необходимый для нее уровень минимальной зарплаты. Если ИТ-специалист получает меньше этой суммы, то никакие 1-5% годовых ему не положены – ставка для него будет такой же, как для представителей других сфер деятельности. К моменту выхода материала в некоторых банках она успешно преодолела отметку в 20% годовых.

Слишком много желающих

Одновременно с вопросом ухудшения условий льготной ИТ-ипотеки власти рассматривают вопрос о ее продлении, сообщает издание. Соответствующее поручение Минфину и Минцифры дал вице-премьер Дмитрий Григоренко, в настоящее время курирующий, в том числе, развитие российской ИТ-отрасли. Срок выполнения – не позднее 20 июня 2024 г.

FreePik Льготная ИТ-ипотека становится все менее доступной

Как сообщили «Ведомостям» в Минцифры, желающих купить квартиру по льготной ставке среди российских ИТ-шников оказалось больше, чем ожидали власти. «За все время реализации программы ею уже воспользовалось более 70 тыс. специалистов на сумму 630 млрд руб., что превысило ожидаемые показатели поддержки по итогам прошлого года (2023 г. – прим. CNews) более чем на 50%. Мы достигли их совместно с банками-участниками в связи с востребованностью ИТ-ипотеки. В настоящее время мы обсуждаем параметры продолжения программы», – отметили в Минцифры.

А все так хорошо начиналось

Льготная ИТ-ипотека, как и отсрочка от армии для сотрудников аккредитованных ИТ-компаний, заработала весной 2022 г. Так совпало, что и возможность не служить, и низкие ставки по ипотеке были введены властями ровно тогда, когда количество бегущих из России ИТ-шников стало исчисляться десятками тысяч в месяц.

Первоначальные условия ИТ-ипотеки были относительно жесткими – власти требовали от участников программы гигантского по российским меркам заработка, плюс были значительные ограничения по возрасту. В дальнейшем условия программы неоднократно пересматривались, и каждый раз в сторону смягчения.

Сейчас на ставку 1-5% в зависимости от банка могут претендовать сотрудники аккредитованных Минцифры ИТ-компаний в возрасте от 18 до 55 лет, способные внести первоначальный взнос в размере 15% стоимости жилья. Минимальный размер зарплаты – 70-150 тыс. руб. в зависимости от региона покупки дома или квартиры. Специалисты в возрасте до 35 лет имеют право не подтверждать уровень заработной платы.

Если власти примут решение об исключении двух столиц из программы льготной ИТ-ипотеки и поднимут минимальный уровень зарплаты для участия в ней, это будет первый случай ухудшения ее условий. Впрочем, государство уже давно косо смотрит на эту программу – в апреле 2024 г. CNews писал, что российский Минфин предложил и вовсе не продлевать программу льготной ипотеки для российских ИТ-шников.

Сейчас программа действует до 31 декабря 2024 г. К моменту выхода материала решение о ее продлении принято не было.

Нужно больше денег

Банки выдают ИТ-ипотеку на льготных условиях только потому, что разницу, с учетом нынешней ключевой ставки в 16% им компенсирует государство. Первоначальный план заключался в выделении 500 млрд руб. из бюджета на весь срок действия программы, но скоро стало понятно что этих денег не хватит.

В апреле 2024 г. лимит был увеличен до 700 млрд руб. Тогда же премьер-министр Михаил Мишустин раскрыл промежуточные итоги программы – более 180 тыс. заявок на получение ипотеки и 56 тыс. выданных кредитов.

Как пишет «Коммерсант», Минцифры и Минфин получили требование от Дмитрия Григоренко о проработке вопроса по выделению дополнительных 28,5 млрд руб. на реализацию ранее выданных банками ИТ-ипотек в 2024 г.

Тем временем, как минимум в одном из крупнейших в стране банков (его название «Коммерсант» не приводит) уже наметился дефицит средств на покрытие расходов по уже выданной IT-ипотеке. Об этом изданию сообщил представитель этого банка. «По нашей оценке, совокупный объем средств для всех банков может закончиться уже в ближайшее время, но будет ли достаточно дополнительно заявленного объема, может оценить только оператор программы», – добавил он.

Также один из крупнейших российских банков с 17 июня 2024 г. приостановил выдачу ИТ-ипотек на фоне исчерпания выделенного лимита. «Банк продолжит принимать и рассматривать заявки на программу во всех каналах. Кредитные договоры, заключенные до 17 июня (2024 г. – прим. CNews), остаются в силе, клиенты смогут провести сделки по ним на ранее утвержденных условиях», – указано в официальном заявлении банка.