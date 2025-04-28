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В России отменены лимиты для банков, тормозившие выдачу ИT-ипотеки

Минцифры сообщило об отмене установленных для банков лимитов на выдачу кредитов по программе ИТ-ипотеки. Из-за них льгота, призванная поддержать российских ИТ-специалистов, работала с перебоями.

Лимиты для банков отменены

Минцифры согласовало с Правительством и отменило лимиты, установленные для банков по объему выдаваемых льготных ИТ-ипотек, сообщили представители министерства CNews.

Принятое решение исключит возможность возникновения ситуаций, когда банки, достигнув лимита по ИТ-ипотеке, приостанавливали выдачу кредитов, после чего требовалось отдельное решение Правительства для установления нового лимита и возобновления программы.

Сообщается также, что для заемщиков снизится финансовая нагрузка в виде дополнительных платежей по банковским комиссиям, так как с первого мая по 31 октября 2025 г. будут предусмотрены повышенные субсидии банкам на расходы по сопровождению программы.

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Остановки из-за исчерпания лимитов в выдаче льготных кредитов по ИТ-ипотеке должны прекратиться

В Минцифры отметили высокую востребованность программы ИТ-ипотеки: «В настоящий момент выдано более 83,5 тыс. льготных кредитов. Планируется, что к концу 2025 г. общее количество оформивших ИТ-ипотеку превысит 91,5 тыс.»

Порядок в льготных ипотеках

В феврале 2024 г. CNews писал о том, что в России закончились лимиты, выделенные банками на выдачу льготной ипотеки ИТ-специалистам. Как сообщал «Интерфакс» в июне 2024 г., крупные российские банки в разное время прекращали выдачу, объясняя это окончанием лимита.

В октябре 2024 г. прием заявок приостановил Сбербанк. ИТ-специалисты оказались вынуждены брать ипотеку в банке на тех же условиях, что и работники других сфер. На тот момент это было более 20%.

Льготная ипотека — это одна из мер поддержки ИТ-отрасли, заработавшая, как и отсрочка от армии для ИТ-специалистов, весной 2022 г.

В декабре 2024 г. Президент России Владимир Путин пообещал «навести порядок» с выдачей льготных ипотек. «Я прошу правительство обеспечить объемы необходимых субсидий. Мы здесь наведем порядок», — сказал Путин во время «Прямой линии», совмещенной с большой пресс-конференцией, как писал Forbes.

Дело в том, что семейная пара из Краснодара в прямом эфире пожаловалась на то, что «банки не хотят выдавать семейную ипотеку». Молодые люди рассказали, что три месяца не могут взять семейную ипотеку, так как банки либо ссылаются на то, что закончились лимиты, либо увеличивают первоначальный взнос с 25% до 50%.

Путин отметил тогда, что льготные ипотеки связаны с субсидиями со стороны государства «и здесь никаких лимитов со стороны государства быть не должно».

Льготы с ограничениями

Программа льготной ипотеки для сотрудников ИТ-компаний была рассчитана до конца 2024 г. В конце июля 2024 г. Правительство России сообщило о ее продлении до 2030 г. с корректировками — программа не будет распространяться на Москву и Санкт-Петербург, так как ключевой целью обновленной программы является развитие квалифицированных ИТ-специалистов в регионах.

Льгота перестала учитывать тех сотрудников, которые удаленно работают на столичные организации, а живут в других городах. Ранее, по данным Минцифры, более половины распределенных средств по ИТ-ипотеке направлялось на покупку жилья в Москве и Санкт-Петербурге — на эти регионы приходилось 50% выданных ипотек.

С августа 2024 г. максимальная ставка установлена на уровне 6% годовых, а максимальную сумму кредита — в девять млн руб. Правительство установило и требования к среднему уровню дохода ИТ-специалиста для получения льготы на ИТ-ипотеку. Так, в городах-миллионниках, а также в Московской и Ленинградской областях минимальный уровень зарплаты до вычета налога на доходы физических лиц (НДФЛ) должен составлять 150 тыс. руб. В остальных городах и населенных пунктах — 90 тыс. руб. в месяц.

Анна Любавина

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