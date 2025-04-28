Минцифры: новые решения по ИТ-ипотеке – отмена лимитов для банков

Минцифры по согласованию с Правительством приняло решение об отмене лимитов, установленных для банков по объему выдаваемых льготных ИТ-ипотек. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Зачем это нужно

С учетом высокой востребованности программы ранее возникали ситуации, когда банки достигали лимита по ИТ-ипотеке и приостанавливали выдачу кредитов. В таких случаях требовалось отдельное решение Правительства по установлению нового лимита и возобновлению программы. Теперь такие ситуации будут исключены.

Что еще изменится

Для заемщиков снизится финансовая нагрузка в виде дополнительных платежей по банковским комиссиям. С этой целью с 1 мая по 31 октября 2025 г. будут предусмотрены повышенные субсидии банкам на расходы по сопровождению программы.

Сколько кредитов уже выдано

ИТ-ипотека является важной мерой поддержки — в настоящий момент выдано более 83,5 тыс. льготных кредитов. Планируется, что к концу 2025 г. общее количество оформивших ИТ-ипотеку превысит 91,5 тыс.