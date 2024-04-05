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Правительство одобрило увеличение лимита на ИТ-ипотеку до 700 млрд рублей

Общий кредитный лимит по программе льготной ИТ-ипотеки увеличили до 700 млрд рублей. Соответствующее постановление уже подготовлено. Об этом на заседании Правительства заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Эта мера позволит взять ипотеку с льготными условиями ещё не менее 15 тыс. сотрудникам ИТ-сектора. В ближайшее время «Дом.РФ» распределит дополнительные лимиты между банками и доведёт до них финансирование.

За всё время реализации меры поддержки банками получено более 183 тыс. заявок от ИТ-специалистов, всего выдано более 56 тыс. ипотечных кредитов на сумму порядка 500 млрд руб.

До конца 2024 г. общее количество выданных кредитов превысит 65 тыс.

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