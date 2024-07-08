Банк «Дом.РФ» внедрил машинное распознавание данных о квартире при оформлении ипотеки

Банк «Дом.РФ» внедрил технологию распознавания информации о приобретаемой квартире с помощью искусственного интеллекта. Все данные автоматически поступают в информационную систему банка менее чем за минуту. Это позволяет снизить влияние человеческого фактора при оформлении кредита и сократить время сбора информации о предмете ипотеки до полминуты.

«Внедрение технологии распознавания информации о покупаемой квартире на основе искусственного интеллекта – это важный шаг по дальнейшей цифровизации кредитования, позволяющий сократить количество вносимых и верифицируемых данных. Ранее мы внедрили автоматический сбор клиентских данных без предоставления документов и заполнения анкет, а также начали проводить электронные сделки без использования бумаги – с помощью электронной подписи», – сказал вице-президент банка «Дом.РФ» Кирилл Варенцов.

Летом прошлого года банк «Дом.РФ» запустил сервис автоматического формирования клиентских анкет без предоставления документов и заполнения данных. Заемщики сканируют QR-код и за считанные минуты получают комплексное решение банка по всем действующим ипотечным продуктам. Также банк предоставляет дистанционную ипотеку – клиенты могут не приходить в офис банка для проведения ипотечной сделки, а документацию подписывают с помощью электронной подписи, которую оформляет выездной сотрудник банка.

«Решение по распознаванию данных договоров на покупку недвижимости при оформлении ипотеки – собственная разработка ИИ-лаборатории «Дом.РФ». Если раньше сотрудникам банка вручную приходилось перебивать информацию из договора застройщика в систему, то теперь это делает ИИ-решение на основе компьютерного зрения. Оно распознает необходимые данные и автоматически заносит их в нужные поля карточки клиента. Оператору остается только проверить сведения и передать информацию для дальнейшего использования. От применения технологии выигрывают и банк, и клиенты: банк оптимизирует свои бизнес-процессы и увеличивает поток проводимых сделок, а граждане могут быстрее оформить ипотечные документы и приобрести недвижимость в более короткие сроки», – отметил заместитель председателя правления банка «Дом.РФ» Николай Козак.