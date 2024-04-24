Разделы

Цифровизация ИТ в банках
|

Банк ДОМ.РФ: с января 2024 г. ипотеку по QR-коду оформили 3000 семей

С начала 2024 г. ипотеку по QR-коду в банке ДОМ.РФ – без заполнения анкеты и предоставления документов – оформили около 3000 семей. Об этом CNews сообщили представители ДОМ.РФ.

Больше всего сделок с помощью технологии оформления ипотеки в одно касание зарегистрировано в Москве и Подмосковье (6,8 млрд руб.), Санкт-Петербурге и Ленобласти (1,3 млрд руб.), а также Краснодарском крае (1,1 млрд руб.). Кроме того, сервис пользуется популярностью в Свердловской (770 млн руб.), Тюменской (680 млн руб.), Нижегородской (670 млн руб.), Новосибирской области (666 млн руб.) и Воронежской областях (660 млн руб.).

«По итогам первого квартала с использованием QR-кода проведено сделок в объеме 17,3 млрд руб. Нашу технологию оценили клиенты – она помогает упростить и ускорить процесс оформления кредита. Кроме того, это позволяет оптимизировать бизнес-процессы и сокращать расходы. На данный момент к сервису подключены свыше 3000 компаний, выдающих кредиты по всей России (агентства недвижимости, застройщики и т.д.), до конца года планируют присоединиться еще 4000», – отметил вице-президент банка ДОМ.РФ Кирилл Варенцов.

Сергей Голицын, T1: 70% компаний, применяющих ИИ, подтверждают положительный эффект
Цифровизация

Чаще всего ипотечные кредиты оформляли в рамках «Семейной» и «Льготной» ипотеки – 41% и 25% соответственно. Порядка 30% заемщиков воспользовались программой для ИТ-специалистов.

«Переход на QR во всех каналах взаимодействия с клиентами означает, что при подаче заявки на ипотеку или кредит человеку не нужно предоставлять бумажные документы, справки и совершать какие-то дополнительные действия. Он просто может отсканировать QR-код, после чего по его согласию все необходимые данные для одобрения кредита поступают в банк автоматически из госсистем. Клиенту только остается дождаться SMS-сообщения об одобрении. Ежедневно по всем продуктам Банка ДОМ.РФ с использованием QR-кода заявки подают порядка 1,5 тыс. граждан», – сказал вице-президент Банка ДОМ.РФ Николай Козак.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Техподдержка «Базальт СПО» — гарантия надежной работы вашей ИТ-инфраструктуры

Лидеры ИТ в промышленности выступят на CNews FORUM Кейсы 2024

Зачем рынку еще один интегратор? Спросили у новой компании

Россиянам разрешат получать криптовалюту за экспорт. Пока только в экспериментальном режиме

Александр Мартыненко, «РТ МИС»: Цифровизация здравоохранения не закончится в ближайшие годы

CNews приглашает 19 июня 2024 г. на секцию «Цифровизация госсектора» CNews FORUM Кейсы

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Легальные приложения для отслеживания смартфона по местоположению: выбор ZOOM

Обзор моноблока HIPER EXPERTCENTER D27: солидный универсал

Как обустроить быт в палатке: лучшие гаджеты для походов

Показать еще

Наука

На дне российской шахты найдены уникальные термиты — они сохранились в янтаре возрастом 38 миллионов лет

На каком языке думают нейросети?

«Ангара А5» и другие самые интересные космические миссии в 2024 году
Показать еще
Российская неделя высоких технологий-2024. СВЯЗЬ-2024 Российская неделя высоких технологий-2024. СВЯЗЬ-2024