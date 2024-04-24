Банк ДОМ.РФ: с января 2024 г. ипотеку по QR-коду оформили 3000 семей

С начала 2024 г. ипотеку по QR-коду в банке ДОМ.РФ – без заполнения анкеты и предоставления документов – оформили около 3000 семей. Об этом CNews сообщили представители ДОМ.РФ.

Больше всего сделок с помощью технологии оформления ипотеки в одно касание зарегистрировано в Москве и Подмосковье (6,8 млрд руб.), Санкт-Петербурге и Ленобласти (1,3 млрд руб.), а также Краснодарском крае (1,1 млрд руб.). Кроме того, сервис пользуется популярностью в Свердловской (770 млн руб.), Тюменской (680 млн руб.), Нижегородской (670 млн руб.), Новосибирской области (666 млн руб.) и Воронежской областях (660 млн руб.).

«По итогам первого квартала с использованием QR-кода проведено сделок в объеме 17,3 млрд руб. Нашу технологию оценили клиенты – она помогает упростить и ускорить процесс оформления кредита. Кроме того, это позволяет оптимизировать бизнес-процессы и сокращать расходы. На данный момент к сервису подключены свыше 3000 компаний, выдающих кредиты по всей России (агентства недвижимости, застройщики и т.д.), до конца года планируют присоединиться еще 4000», – отметил вице-президент банка ДОМ.РФ Кирилл Варенцов.

Чаще всего ипотечные кредиты оформляли в рамках «Семейной» и «Льготной» ипотеки – 41% и 25% соответственно. Порядка 30% заемщиков воспользовались программой для ИТ-специалистов.

«Переход на QR во всех каналах взаимодействия с клиентами означает, что при подаче заявки на ипотеку или кредит человеку не нужно предоставлять бумажные документы, справки и совершать какие-то дополнительные действия. Он просто может отсканировать QR-код, после чего по его согласию все необходимые данные для одобрения кредита поступают в банк автоматически из госсистем. Клиенту только остается дождаться SMS-сообщения об одобрении. Ежедневно по всем продуктам Банка ДОМ.РФ с использованием QR-кода заявки подают порядка 1,5 тыс. граждан», – сказал вице-президент Банка ДОМ.РФ Николай Козак.