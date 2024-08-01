Чтобы льготная ипотека не «сгорела» после увольнения, программист должен устроиться в другую аккредитованную ИТ-компанию не позднее полугода

Льготную ИТ-ипотеку продлили, но ввели множество ограничений по причине нехватки средств в бюджете. Максимальный размер кредита, например, уменьшили, а минимальную зарплату кандидата увеличили. Кроме того, заемщику придется в течение всего срока действия ипотеки продолжать работать в региональных аккредитованных ИТ-компаниях, имеющих право на льготы.



Ипотечные оковы

ИТ-специалисты не смогут сменить отрасль в течение всего срока действия льготной ипотеки. Если раньше оформившего такой кредит специалиста обязывали сохранять работу в ИТ-компании не менее пяти лет с момента оформления льготного кредита, то теперь — в течение всего срока ипотеки. В случае увольнения нужно будет в течение шести месяцев вновь устроиться в аккредитованную компанию, имеющую статус получающей налоговые льготы.

Это и другие ограничения, а также их причины Минцифры прокомментировало в информационном сообщении по поводу продления программы, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Программа льготной ИТ-ипотеки для сотрудников ИТ-компаний была запущена в апреле 2022 г. и была рассчитана до конца 2024 г. В конце июля 2024 г. Правительство России продлило льготную ИТ-ипотеку до 2030 г.

Другие изменения

В новой версии программы льготной ипотеки появились ограничения и по другим параметрам. Максимальная ставка, например, увеличена с 5% до 6%.

freepik Оформивших льготную ипотеку ИТ-шников «закроют» в компаниях работодателей на весь срок действия программы

Московские и питерские ИТ-шники исключены из программы. Если специалист работает в любом другом регионе, он не сможет оформить ИТ-ипотеку для покупки недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге. Переехать туда после того, как взял ипотеку по новым условиям, тоже нельзя — льготная ставка не сохранится.

Максимальный размер льготного кредита уменьшился с 18 млн руб. в регионах-миллионниках и 9 млн руб. в остальных регионах до 9 млн руб. во всех регионах.

Условия для работодателей заемщика: было — обязательная ИТ-аккредитация, стало — обязательная ИТ-аккредитация и статус компании, получающей налоговые льготы.

Уровень зарплаты до вычета НДФЛ: было — от 120 тыс. руб. в городах-миллионниках и от 70 тыс. руб. в остальных городах. Для специалистов младше 36 лет критерий по заработной плате не применялся. Стало — от 150 тыс. руб. для городов-миллионников, Московской и Ленинградской областей, для остальных — 90 тыс. руб. Критерий действует для всех специалистов независимо от возраста.

Как Минцифры объясняет ограничения в программе

Минцифры объясняет введение этих ограничений высокой нагрузкой на бюджет: «Высокая нагрузка на бюджет. Обеспечение льготной ставки для выданных ипотек с учетом ключевой ставки уже будет стоить федеральному бюджету более 180 млрд руб. до 2030 г. Бюджетные ограничения. В текущих бюджетных ограничениях сохранить действующие условия было невозможно».

Вторая причина — неравномерное распределение средств. Более половины распределенных средств направлялось на покупку жилья в Москве и Санкт-Петербурге.

«Приоритеты были скорректированы под поддержку и сохранение кадров в регионах, где средние зарплаты айтишников существенно ниже, чем в Москве. Многие регионы за счет своих программ дополнительно снижают ставку по ИТ-ипотеке, чтобы сохранить у себя специалистов. Наша задача — в условиях существующих ограничений поддержать ИТ-специалистов в регионах, так как на данный момент нет возможности значимого увеличения бюджетных расходов», — говорится в сообщении министерства..