Минцифры: продлеваем ИТ-ипотеку – новые условия льготной программы

Правительство продлило действие льготы до 2030 г., сделав акцент на поддержке специалистов в регионах. Минцифры рассказывает, почему изменились условия и кто теперь может претендовать на ИТ-ипотеку.

Причины изменений

Высокая нагрузка на бюджет. Обеспечение льготной ставки для выданных ипотек с учетом ключевой ставки уже будет стоить федеральному бюджету более 180 млрд руб. до 2030 г.

Бюджетные ограничения. В текущих бюджетных ограничениях сохранить действующие условия было невозможно. Это привело бы к многократному увеличению бюджетных расходов.

Неравномерное распределение средств. Более половины распределенных средств направлялось на покупку жилья в Москве и Санкт-Петербурге, где зарплаты заемщиков — ИТ-специалистов значительно выше, чем в среднем по стране — 300 тыс. и 230 тыс. руб.

Фокус на кадры в регионах. Приоритеты были скорректированы под поддержку и сохранение кадров в регионах, где средние зарплаты айтишников существенно ниже, чем в Москве. Многие регионы за счет своих программ дополнительно снижают ставку по ИТ-ипотеке, чтобы сохранить у себя специалистов. Наша задача — в условиях существующих ограничений поддержать ИТ-специалистов в регионах, так как на данный момент нет возможности значимого увеличения бюджетных расходов.

Как изменились условия ИТ-ипотеки

Ставка: было — не более 5%, стало — не более 6%. Регионы по-прежнему могут дополнительно снижать ее за счет своих программ.

В каких регионах действует (покупка недвижимости и место работы): было — во всех регионах России, стало — во всех регионах, кроме Москвы и Санкт-Петербурга.

Пример 1. Если специалист работает в аккредитованной ИТ-компании, которая зарегистрирована в Москве или Санкт-Петербурге, он не может воспользоваться ИТ-ипотекой для приобретения недвижимости.

Пример 2. Если специалист работает в аккредитованной ИТ-компании, которая зарегистрирована в Ярославской области (или любом другом регионе, кроме Москвы и Санкт-Петербурга), он может оформить ИТ-ипотеку для покупки недвижимости в любом регионе, кроме Москвы и Санкт-Петербурга.

Размер льготного кредита: было — до 18 млн руб. в регионах-миллионниках и до 9 млн рублей в остальных регионах, стало — до 9 млн руб. во всех регионах.

Условия для работодателей заемщика: было — обязательная ИТ-аккредитация, стало — обязательная ИТ-аккредитация и статус компании, получающей налоговые льготы.

Минимальный срок работы в ИТ-компании: было — пять лет с момента оформления кредита, стало — в течение всего срока ипотеки.

Уровень зарплаты до вычета НДФЛ: было — от 150 тыс. руб. в Москве, от 120 тыс. руб. в других городах-миллионниках, от 70 тыс. руб. — для остальных городов. Для специалистов младше 36 лет критерий по заработной плате не применялся.

Стало — от 150 тыс. руб. для городов-миллионников, Московской и Ленинградской областей, для остальных — 90 тыс. руб. Критерий действует для всех специалистов независимо от возраста.