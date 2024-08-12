Каждая четвертая заявка по льготным программам приходилась на ИТ-ипотеку в июле 2024

До 24% выросла доля заявок на ИТ-ипотеку (рост на 13 п.п. за июль 2024 года), зафиксировано в аналитическом исследовании платформы для онлайн-продаж недвижимости «Сделка.рф». Процент одобрения заявок — 75%. Такие данные были озвучены в ходе закрытого мероприятия клуба недвижимости «Движение». Об этом CNews сообщили представители клуба недвижимости «Движение».

За первое полугодие 2024 г. значительно изменилась структура заявок по ипотечным программам. К примеру, в январе 2024 г. семейная ипотека занимала лидирующую позицию в 51%, после этого доля программы уменьшалась, за июль 2024 г. она составляет уже 49%. В это же время заявки по госпрограммам существенно увеличились, особенно выраженный рост был с апреля по июнь 2024 г., достигнув 46–45%.

Особенно заметно увеличение доли ИТ-ипотеки, в феврале 2024 г. она составляла всего 12%, после чего опустилась на 1 п.п, однако в конце июля 2024 г. случился взлет до рекордных 24%. Рост отмечен также и в базовой программе, которая в июле 2024 г. составила 26% от общего числа заявок.

Ранее 55% всей ИТ-ипотеки выдавалось в Москве и Санкт-Петербурге, 45% в других регионах, отметила директор по развитию «Сделки.рф» Ольга Сидоренко. После изменений условий программы ипотека не распространяется на Москву и Санкт-Петербург, а значит работать над инструментами мотивации для айтишников нужно будет внимательнее, сообщила эксперт.

Так, только 10% сотрудников платформы заинтересовала программа ИТ-ипотеки, рассказала директор по развитию Ольга Сидоренко. Еще около 20% думают над тем, чтобы ее оформить.

«Мне как руководителю ИТ-компании интересен этот инструмент и в качестве мотивации, но мы знаем, что айтишники не так воспринимают этот инструмент, как девелоперы и как руководители айти-компаний, потому что они очень легкие, перемещаются по разным городам, странам, и не хотят где-то оставаться», — отметила Ольга Сидоренко.

В конце июля 2024 г. власти продлили ИТ-ипотеку, изменив ее условия. Сейчас максимальная процентная ставка составляет 6% годовых, а максимальная сумма кредита — 9 млн руб. В Москве и Санкт-Петербурге программа теперь не функционирует.