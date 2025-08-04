F6: Telegram-каналы распространяют фейки о выплатах молодым семьям и погашении ипотеки

Компания F6, разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью, зафиксировала новую волну инвестскама с приманкой в виде фейковых новостей о выплатах молодым семьям и детских пособий, а также помощи с погашением ипотеки. Фейки маскируют в том числе под новости ведущих российских СМИ и распространяют через Telegram-каналы социальной тематики. Вся схема обмана с дальнейшим хищением денег и персональных данных происходит исключительно в мессенджере, без использования сторонних ресурсов.

В преддверии нового учебного года аналитики департамента защиты от цифровых рисков (Digital Risk Protection) компании F6 обнаружили очередную массовую атаку мошенников на жителей России с использованием фейков. В ряде Telegram-каналах, в названиях которых присутствуют слова «пособия», «выплаты», «льготы», среди достоверной информации о мерах социальной поддержки жителей России активно распространяют фейковые сообщения. Число подписчиков таких каналов составляет десятки тысяч человек, а некоторых из них имеют регистрацию РКН. Недостоверные новости адресованы родителям несовершеннолетних детей и другим получателям государственных мер поддержки.

Примеры таких фейков: «С 30 Июля 2025 года стартует программа единовременной поддержки от Социального фонда РФ — граждане России могут получить 16000 рублей»; «С 1 августа 2025 года семьи смогут подать заявление на ежегодное пособие 35000 на каждого ребёнка до 17 лет». «Президент поручил оказать поддержку в виде сертификата 1000000 рублей на жильё для молодых семей и одиноких родителей».

Фейковые новости подобного содержания распространяются через социальные сети и Telegram-каналы с 2024 г. В качестве источников фейковой информации о выплатах указаны недействующие сайты. Другие ссылки из таких сообщений ведут в Telegram-каналы, связанные с инвестиционным мошенничеством. Вся схема обмана с дальнейшим хищением денег и персональных данных происходит исключительно в мессенджере, без использования сторонних ресурсов.

Кроме того, подписчикам Telegram-каналов, посвящённых пособиям и выплатам, предлагают за деньги пройти опрос по удовлетворенности работой детских садов, проголосовать за лучшее детское питание и получить возврат денег за покупку детской одежды. Ссылки в таких сообщениях ведут на Telegram-канал с тематикой удалённой работы, из которого пользователей перенаправляют опять-таки в Telegram-каналы, работающие по схемам инвестскама.

Некоторые сообщения, которые направляют пользователей в Telegram-канал, связанные с инвестиционным мошенничеством, маскируются под сообщения ведущих российских СМИ. Типичный заголовок таких фейковых новостей: «Россию шокировала женщина-инвестор, которая каждое воскресенье закрывает ипотеку и кредиты своих подписчиков».

В декабре 2024 г. F6 уже сообщала о сети Telegram-каналах, которые распространяли фейки о предновогодних выплатах. Сразу после нашей публикации в описании всех Telegram-каналов, которые аналитики F6 уличили в фейках, появилась приписка: «За публикации ответственности не несём». Один из этих каналов после получения регистрации в РКН продолжает распространять недостоверные сообщения.

«Инфоповоды, связанные с темой социальной поддержки, используются мошенниками уже давно. На протяжении многих лет создаются поддельные сайты с соцвыплатами как от имени реальных, так и вымышленных ведомств. Цель таких кампаний заключается не в помощи гражданам, а в краже денежных средств. И это не единственный способ использование сценария с пособиями и выплатами. С ростом популярности мессенджеров киберпреступники поняли, что на этих платформах генерируется мощный потенциальный трафик, который можно направить в мошеннические схемы – что мы и видим в конкретном случае», – отметил Евгений Егоров, ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании F6.

Рекомендации, как избежать обмана в таких случаях:

Доверяйте только проверенным источникам. Информацию о доступных мерах социальной поддержки можно проверить в личном кабинете на портале «Госуслуги» или при личном обращении в МФЦ.

Не переходите по подозрительным ссылкам из сообщений в социальных сетях и мессенджерах.

Храните свою финансовую тайну: не сообщайте никому свои персональные данные, данные своей банковской карты, коды и пароли из смс и не оставляйте их на сайтах.

Никогда ни под каким предлогом не переводите деньги незнакомцам.

При любой непонятной ситуации, прежде чем предпринять какие-либо действия, посоветуйтесь с теми, кому доверяете.