Правительство продлило ИТ-ипотеку до 2030 года

В соответствии с решением Правительства льготная ипотека для ИТ-специалистов продлена до 2030 года.

«Укрепление кадрового потенциала индустрии – наш приоритет. Будем и дальше делать всё необходимое для создания комфортных условий работы специалистов, занятых в этой сфере», – сказал Председатель Правительства Михаил Мишустин в рамках заседания кабинета министров.

Продление льготной программы кредитования на новых условиях планируется с августа текущего года. Предельная ставка составит до 6% годовых, а максимальная сумма кредита на льготных условиях – до девяти млн руб. При этом ставка может быть дополнительно снижена за счет банковских и региональных программ.

Для получения льготного кредита к среднему уровню дохода ИТ-специалиста установлены следующие требования. В городах-миллионниках, а также Московской и Ленинградской областях минимальный уровень зарплаты до вычета НДФЛ составляет от 150 тыс. руб. В остальных городах и населенных пунктах – от 90 тыс. руб. в месяц.

Ключевой целью обновленной программы является удержание квалифицированных ИТ-специалистов в регионах. В этой связи программа не будет распространяться на Москву и Санкт-Петербург.

«На сегодняшний день отечественная цифровая индустрия развивается высокими темпами, и важно, чтобы это развитие происходило по всей России равномерно. Поэтому сегодня наша основная задача в том, чтобы сохранить кадровый ИТ-потенциал регионов нашей страны. С учетом продления программы до 2030 года приобрести жилье по льготной ставке смогут не менее 82 тыс. региональных специалистов», – сказал Заместитель Председателя Правительства России — руководитель Аппарата Правительства России Дмитрий Григоренко.

Льготная ипотечная программа для специалистов, работающих в сфере информационных технологий, была запущена по инициативе Президента в 2022 г.

За все время действия программы ИТ-специалистам выдано более 75 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 700 млрд руб. Таким образом, установленные показатели были достигнуты досрочно.

В этой связи в 2024 г. Правительство приняло решение дополнительно направить свыше 39 млрд руб., которые будут использованы как на поддержку ИТ-специалистов по обновленным условиям программы, так и на обслуживание ранее выданных ипотечных кредитов. Основная часть потребности в дополнительных бюджетных ассигнованиях (более 23 млрд руб.) будет выделена уже в третьем квартале этого года. Это позволит улучшить жилищные условия порядка 2,5 тыс. ИТ-специалистов.

Всего до конца 2024 г. на новых условиях планируется дополнительно выдать около 4,5 тыс. ипотечных кредитов.

Оформить ИТ-ипотеку можно как на покупку строящегося, так и готового жилья на первичном рынке недвижимости, а также – на индивидуальное жилищное строительство.

Программа охватывает специалистов в возрасте от 18 до 50 лет включительно, работающих на протяжении срока действия ипотечного договора в аккредитованных ИТ-компаниях, соответствующих критериям получателей налоговых льгот.