«Диасофт» представила решение для расчета сложных финансовых показателей по МСФО и РСБУ для банков и НФО

«Диасофт» представила решение для расчета сложных финансовых показателей по МСФО и РСБУ для банков и НФО.

Решение «Инструментарий вычислений» входит в состав платформы развития Digital Q.Accounting и обеспечивает расчет финансовых показателей, необходимых для ведения бухгалтерского и аналитического учета, в соответствии с требованиями МСФО и РСБУ. С помощью решения производится расчет амортизированной стоимости, эффективной процентной ставки, финансового результата, начислений процентов, купонного дохода, дисконта и премии, амортизации затрат, переоценки по справедливой стоимости.

«Инструментарий вычислений» создан в первую очередь для крупных и средних банков и НФО и решает сразу несколько задач.

Часто ИТ-инфраструктура финансовых организаций включает в себя решения разных вендоров. Функциональность расчета финансовых показателей интегрирована в бэк-офисные решения, и при нововведениях в законодательстве или методологии расчетов приходится вносить изменения в несколько систем. Использование централизованного решения «Инструментарий вычислений» исключает лишние трудозатраты на поддержку одной и той же функциональности в разных бэк-офисах, уменьшает стоимость их сопровождения и развития, сокращает время на обработку и консолидацию данных.

Борис Калинич, архитектор платформы развития Digital Q.Accounting компании «Диасофт» сказал: «Решение «Инструментарий вычислений» создано на основе рекомендаций BIAN (Banking Industry Architecture Network) по разделению сервисов на учетные слои. Эффективность такого подхода подтверждается опытом ведущих международных организаций. «Инструментарий вычислений» поддерживает расчет любых необходимых финансовых показателей по МСФО и РСБУ, достаточно настроить учетную политику и интеграционные потоки данных из бэк-офисных систем. Компания «Диасофт» обладает глубокой экспертизой и более чем двадцатипятилетним опытом в области разработки систем для автоматизации работы финансовых организаций. Именно это позволило нам создать решение, максимально соответствующее потребностям банков и НФО, и предусмотреть гибкую адаптацию под индивидуальные задачи каждой организации».

«Инструментарий вычислений» может использоваться как самостоятельное решение, так и в сочетании с другими продуктами «Диасофт» или сторонних производителей.