ХМАО – Югра внедрил централизованную систему учета имущества и земельных ресурсов

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра внедрил централизованную систему учета имущества и земельных ресурсов АИС «Управление имуществом Югры», разработанную на базе решения «БФТ-Холдинга». Это единая площадка для всех участников земельно-имущественных отношений региона, которая позволит использовать единые стандарты учета имущества, повысить производительность труда путем автоматизации рутинных задач и более качественно взаимодействовать с балансодержателями и арендаторами.

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (ХМАО – Югра) – основной нефтегазоносный регион страны с населением более 1,75 млн человек, входящий в десятку крупнейших субъектов Российской Федерации по площади территории (534801 кв. км). По показателям цифровой зрелости округ также находится в топ-10 российских регионов.

В распоряжении ХМАО – Югра числится около 600 тыс. объектов регионального и муниципального имущества различных типов, которые используют более 1330 предприятий – субъектов права оперативного управления. Учет и контроль эффективности использования такого количества объектов требует значительных трудовых и временных ресурсов. Например, за 2023 год Депимущества Югры получил 41227 заявок на получение государственных и муниципальных услуг в сфере земельно-имущественных отношений, направил 8219 запросов в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП), примерно 3000 – в Федеральную государственную информационную систему Единый государственный реестр недвижимости (ФГИС ЕГРН) и 109 тыс. – в Федеральную налоговую службу (ФНС).

Для управления имуществом в округе и его муниципальных образованиях применялись различные учетные системы: как специализированное вендорское ПО, так и собственные разработки. Некоторые городские и сельские поселения вели учет в табличной форме. Оказание некоторых видов услуг производилось полностью в ручном режиме.

Департамент информационных технологий региона, с целью автоматизации процессов, запустил проект по внедрению централизованной системы управления государственным и муниципальным имуществом, оказания государственных и муниципальных услуг всех участников сферы имущественных, земельных и кадастровых отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Проект по внедрению АИС «Управление имуществом Югры» реализован специалистами «БФТ-Холдинга» совместно с рабочей группой со стороны заказчика. Кроме того, в рамках проекта были проведены обучающие мероприятия для руководителей и конечных пользователей системы.

Система предусматривает возможность работы в ней более 700 зарегистрированным пользователям, а также миграцию в АИС и консолидацию баз данных из 12 разных информационных систем, которые используют 105 органов местного самоуправления ХМАО – Югры. АИС позволяет всем региональным и муниципальным органам власти ХМАО – Югры учесть более 750 методик расчета платы и реализовать типовые формы договоров. На данный момент к единой системе подключены участники процессов управления имуществом региона: сотрудники Депимущества Югры и муниципальных органов управления имуществом в городах, районах и поселениях, а также балансодержатели.

Функциональность АИС «Управление имуществом Югры» закрывает автоматизацию большинства процессов учета и распоряжения имуществом и земельными ресурсами. Среди востребованных модулей системы – подсистемы взаимодействия с ФНС, Росреестром и ГИС ГМП, подсистема выявления правообладателей ранее учтенных объектов, подсистема предоставления земельных участков многодетным семьям, подсистемы ведения договоров и претензионной работы, личные кабинеты арендатора и балансодержателя. АИС обеспечивает взаимодействие с федеральными информационными системами, сведения которых необходимы для оказания услуг, заключения договоров и в целом для эффективного распоряжения имуществом посредством Системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

По оценке директора Департамента по управлению государственным имуществом ХМАО – Югры Светланы Петрик, АИС «Управление имуществом Югры» решит три основные задачи. Во-первых, она позволит повысить эффективность и качество управления имуществом за счет предоставления пользователям единой базы данных и единых стандартов учета. При этом исключатся ошибки, связанные с человеческим фактором, например, при начислении арендной платы, формировании претензий, передаче имущества между балансодержателями. Депимущества Югры сможет получать более качественную информацию от балансодержателей о планируемых расходах на содержание имущества, о необходимости проведения капитального ремонта, об ожидаемых доходах.

Во-вторых, система поддерживает принцип клиентоцентричности. Благодаря обширной базе данных и интеграции с Единым порталом государственных и муниципальных услуг и федеральными ГИС она будет способствовать значительному сокращению трудозатрат и сроков оказания услуг клиентам в сфере управления имуществом. В перспективе заключение договоров с арендаторами и покупателями будет происходить в электронном виде с помощью мобильного приложения «Госключ».

В-третьих, АИС позволяет добиться повышения производительности труда сотрудников, ответственных за учет имущества, за счёт автоматизации рутинных процессов и выполняемых вручную задач. Все массовые операции, такие как начисление аренды, формирование претензий, передача имущества между балансодержателями, выполняются в пакетном режиме и не требуют привлечения больших ресурсов. За счет автоматизированного контроля за внесением арендных платежей, формирования квитанций и претензий повышается дисциплина арендаторов.

Также органы управления имуществом получат широкие возможности аналитики – выявления ключевых метрик, взаимосвязей и динамики, формирования отчетности на основе данных, выгружаемых из централизованной системы. Удобная для руководителей визуализация показателей эффективности управления имуществом позволяет оптимизировать структуру государственной и муниципальной собственности, способствует вовлечению максимального количества объектов в процесс управления, выявлению простаивающих объектов, повышению точности планирования доходной части бюджетов всех уровней. Более эффективное управление собственностью приведет к увеличению доходов региональных и муниципальных бюджетов.

«Перевод процессов учета земельно-имущественного комплекса региона в цифровой формат – масштабный и сложный проект. Сегодня созданная в регионе АИС позволяет нам комплексно подходить к вопросам распоряжения государственной собственностью. Теперь все необходимые сведения сосредоточены в рамках единой централизованной системы, что помогает сократить время, необходимое госслужащим на поиск необходимых данных, а также избегать ошибок при учете имущества, связанных с человеческим фактором», – отметила Светлана Петрик, директор Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.