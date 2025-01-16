Петрик Светлана
|16.01.2025
|ХМАО – Югра внедрил централизованную систему учета имущества и земельных ресурсов 2
Петрик Светлана и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия - РФ - Российская федерация 144186 1
|Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1193 1
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