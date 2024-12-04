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Связисты расширили сеть 4G для новоселов крупнейшего города Югры

Высокоскоростной мобильный интернет и устойчивая голосовая связь стали доступны жителям новых высоток в восточной части Сургута, на берегу реки Черная. В микрорайоне «Марьина Гора» инженеры «МегаФона» смонтировали и запустили в эксплуатацию телеком-оборудование, благодаря которому увеличились емкость и покрытие 4G. Теперь новоселы могут загрузить любимый фильм всего за пару минут и с комфортом пользоваться цифровой связью даже в часы высокой нагрузки на сеть. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Чтобы устойчивый сигнал был доступен как на верхних, так и на нижних этажах сургутских высоток, на парковках и спортивных площадках, связисты предусмотрели на новом объекте сразу три диапазона LTE. Высокочастотный обеспечивает оптимальную емкость сети для большого количества пользователей и увеличенную скорость интернета, среднечастотный и низкочастотный диапазоны – уверенное покрытие и стабильную передачу данных на значительной территории, в том числе внутри зданий и помещений.

В зоне действия нового телеком-объекта также находится участок автодороги на Нижневартовск, лодочная станция и другие объекты городской инфраструктуры. Мобильный интернет на скорости до 120 Мбит/с позволит жителям и гостям микрорайона смотреть фильмы в высоком разрешении, слушать онлайн музыку, пользоваться современными цифровыми сервисами, которые требуют стабильной скорости передачи данных и малого времени отклика сети.

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За первые три дня работы нового оборудования югорчане уже прокачали объем данных, которого хватило бы более чем на 100 дней непрерывного общения в Telegram по видеосвязи. Развитие инфраструктуры расширило возможности и голосовых вызовов с использованием технологии VoLTE, ее отличает чистый звук и мгновенное соединение. Абонент также может одновременно общаться по телефону и пользоваться интернетом без потери качества сигнала.

«Компания продолжает последовательное развитие инфраструктуры в округе. Особое внимание в этом году наши специалисты уделяют пригородным локациям самого крупного города Югры и новым микрорайонам Сургута, которые сейчас активно развиваются и застраиваются. Мы не только закрываем "белые пятна" на карте региона, но и модернизируем имеющиеся базовые станции, чтобы у северян, которые с каждым годом становятся все более активными цифровыми пользователями, был доступ у сети четвертого поколения, где бы они не находились: на работе, дома или за городом», – сказал директор «МегаФона» в Ханты-Мансийском автономном округе Дмитрий Мелихов.

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