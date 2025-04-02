Аналитика «МегаФона»: садоводством в Югре увлеклись даже подростки

Югорчане все больше интересуются загородной жизнью и чаще прибегают к советам по садоводству в интернете. С начала 2025 г. число пользователей онлайн-ресурсов с рекомендациями по выращиванию садово-огородных растений и обустройству грядок в северных широтах выросло на 17% год к году. А интернет-трафик на специализированных сайтах и в приложениях увеличился на 14% в сравнении с февралем 2025 г. Высокий прирост аудитории на ресурсах по садоводству показали югорские подростки. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Согласно исследованию «МегаФона», основанном на обезличенных данных абонентов, активнее всего сервисами с лайфхаками по рассаде и садовыми лунными календарями пользуются северяне от 54 до 64 лет. На них приходится треть всего пользовательского трафика на профильных сайтах и в приложениях. Однако по количеству пользователей эта возрастная группа на 3 месте (с долей в 21%) и уступает молодым мичуринцам.

Цифровые платформы для огородников и садоводов стали регулярно использовать жители округа младше 45 лет. Так, число интернет-активных дачников от 35 до 44 лет за год увеличилось на 6%. Это позволило этой возрастной группе сравняться с аудиторией более опытных садоводов — старше 45. И те, и другие этой весной составляют по 27% всех посетителей тематических ресурсов.

Юные мичуринцы 14-17 лет пока занимают небольшую долю среди интернет-огородников — около 3%. Однако, эта аудитория за год увеличилась заметнее всего. Число югорских подростков на сервисах по садоводству приросло на 20%.

Югорчанки изучают лайфхаки по выращиванию растений в 2,5 раза чаще мужчин. Гендерное соотношение на профильных сайтах и в приложениях остается таким же, как год назад: 70% женщин и 30% — сильный пол.

«Вопреки стереотипам, среди югорчан немало любителей загородной жизни, которые гордятся урожаями садово-огородных культур, полученными в северном климате. Известно, что местные мичуринцы успешно выращивают на участках фруктовые деревья и даже виноград. На помощь дачникам приходят не только современные методы селекции, но и специализированные интернет-ресурсы. Северяне, независимо от возраста, используют их в качестве основного источника знаний и общения с единомышленниками. Для того чтобы полезный контент всегда был доступен, мы планомерно расширяем сеть четвертого поколения. В прошлом году инженеры ввели базовые станции, которые обеспечивают устойчивый сигнал 4G в десятках дачных кооперативов около Сургута и Мегиона, в Сургутском и Нефтеюганском районах. А в рамках модернизации дополнительный слой LTE активирован на более чем 400 объектах связи в городах и поселках, где северяне находят новые увлечения и делятся опытом», — сказал Дмитрий Мелихов, директор «МегаФона» в Ханты-Мансийском автономном округе.

По данным аналитиков, жители ХМАО активней всего посещают цифровые платформы для дачников в апреле и мае. В этот период объем используемого трафика превышал среднегодовой показатель на 50%.

Весной 2025 г. по активности жителей на профильных сайтах и в приложениях Югра в первой половине рейтинга российских регионов (30 место). При этом северяне обгоняют соседей по Уралу – тюменцев, челябинцев и пермяков.