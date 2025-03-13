В Югре начали использовать искусственный интеллект для контроля за дорогами

В Югре внедряется новая интеллектуальная система контроля состояния дорог. Оперативно выявлять и обрабатывать информацию о проблемных участках на городских улицах помогает искусственный интеллект. «Умные патрульные» сегодня уже работают в Ханты-Мансийске и Сургуте, а также тестируются на улицах Нижневартовска. Об этом CNews сообщили представители Softlogic AI.

На дежурные машины установлены программно-аппаратные комплексы нейросетевого наблюдения, состоящие из видеокамер и вычислительного блока с нейросетями, которые на протяжении каждого рейса фиксируют состояние дороги. Интеллектуальная система анализирует записи камер и выявляет дефекты, которые необходимо устранить: нарушения дорожной разметки, снежные навалы, а также нарушения работы дорожных служб.

Далее информация передается в ГИС «Дороги Югры», откуда оповещения о выявленных недостатках направляются ответственным службам и администрациям муниципалитетов. Если нарушение выявлено и подтверждено в системе, его передают подрядчикам для устранения: чистки снега, ремонта участков дорожного полотна, обновления разметки или устранения неполадок с уличным освещением. После проведения работ подрядчики фиксируют результат, прикладывая фотоподтверждение. Далее муниципальные власти проверяют результат и могут подтвердить исполнение либо возобновить задачу на устранение дефекта.

Если опыт трех городов будет успешным, «умные» дежурные будут патрулировать дороги по всему региону.