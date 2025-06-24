«МегаФон»: юных жителей Югры увлекли 90-е

Югорчане стали чаще интересоваться ретроконтентом. С начала 2025 г. количество посетителей сайтов, погружающих в 80-е и 90-е, увеличилось на 30% по сравнению с тем же периодом 2024 г. Особенную активность проявляет молодежь от 14 до 17 лет — эта аудитория приросла в 2,4 раза, следует из аналитики «МегаФона» на основе обезличенных данных. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Наибольшую активность на сайтах, оживляющих воспоминания, проявляют жители региона 35-44 лет (36% от общего числа посетителей ресурсов). Это объясняется тем, что их детство и юность пришлись на постсоветский период. Вторую строчку рейтинга занимают пользователи 25-34 лет, которые составляют 32% аудитории. На третьем месте – жители региона 45-54 лет (14%).

Ключевым драйвером популярности ретроконтента стали классические онлайн-игры. Они генерируют большую часть дата-трафика на сайтах, погружающих в прошлое. Около 80% всех интернет-данных югорчане расходуют на крупнейшем отечественном архиве для скачивания игр 80-х, 90-х и 2000-х годов.

Еще 10% трафика приходится на зарубежные платформы с культовыми играми, которые больше не поддерживаются разработчиками. Кроме того, абоненты ухаживают за виртуальными питомцами на тематическом сайте, запущенном еще в 1999 г.

Популярностью также пользуется ресурс с коллекцией программного обеспечения и операционных систем, позволяющий окунуться в работу процессоров 1970-х и 1980-х годов и сравнить их с современными аналогами.

«Юные жители Югры следуют за трендом на 90-е. Они открывают для себя эпоху родителей и с интересом узнают время, когда только появлялись первые компьютерные игры. Всего лишь при помощи одного клика можно увидеть, как раньше выглядели сайты крупнейших компаний или сыграть в аркаду, которая стала культовой для целого поколения. При это технологии не стоят на месте — наши абоненты могут погрузиться в воспоминания в любое время. Для этого мы планомерно совершенствуем сеть: только с начала года наши специалисты провели работы на более чем 70 телеком-объектах округа», — сказал директор «МегаФона» в Ханты‑Мансийском автономном округе Дмитрий Мелихов.