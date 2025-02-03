Разделы

Телеком Интернет Интернет-реклама
|

Анна Исакова назначена операционным директором Getblogger

МТС AdTech, рекламная вертикаль МТС, объявляет о назначении Анны Исаковой на должность операционного директора Getblogger, ООО «Гетблоггер» (входит в МТС AdTech). Об этом CNews сообщили представители МТС.

До недавнего времени Анна Исакова занимала позицию заместителя генерального директора в международной ИT-компании Retail Rocket Group, ранее руководила направлением клиентского сервиса. На этой должности она перестроила работу департамента Client Success, сфокусировав его на повышении ценности услуг для клиентов и улучшении уровня взаимодействия сотрудников внутри команды.

Как переехать в облако и сократить расходы на 30%: кейс Level Group
Облака

На позиции операционного директора Getblogger Анна Исакова будет отвечать за развитие коммерческого блока, усиление клиентского сервиса и стратегические партнерства с рекламодателями.

«Инфлюенс-маркетинг – одна из самых интересных и динамично развивающихся отраслей рынка рекламы, поэтому я очень рада присоединиться к Getblogger. Уверена, что вместе с командой мы выведем бизнес на новый уровень, в том числе за счет наших новых продуктов, готовящихся в партнерстве с МТС AdTech. В фокусе внимания остается комфорт наших партнеров и клиентов, а также рост эффективности нашего сотрудничества», – сказала Анна Исакова.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как приручить джинна: Почему GenAI нужен науке и бизнесу, несмотря на сложный характер

Выплаты авторам контента в «Вконтакте» выросли на 28%

Как «умные» каски и видеоаналитика помогают добиться нулевого травматизма

Взломанный аккаунт Ozon во «ВКонтакте» разослал подписчикам вредоносную ссылку

Андрей Телюков, TData: Многие осознали, что зарубежные open-source решения могут исчезнуть в любой момент

Роскомнадзор начислил Google, Twitch, TikTok, Pinterest и Telegram штрафы больше, чем на 35 миллиардов

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие геймерские ноутбуки начала 2025 года: выбор ZOOM

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds Pro 4: сочетание лучших технологий

Бесплатные сервисы с ИИ для генерации текстов, изображений и музыки: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной

7 фактов о Пангее — древнем суперконтиненте Земли

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики
Показать еще