Hybrid выходит на рынок Вьетнама

Компания Hybrid, специализирующаяся на высокотехнологичных решениях для интернет-рекламы, выходит на вьетнамский рынок. Ожидается, что по итогам 2024 г. прибыль компании составит около $0,5 млн. Об этом CNews сообщили представители Hybrid.

Решение было принято после анализа местного digital-рынка. Вьетнам с его активно развивающейся цифровой экономикой демонстрирует рост интереса к новым рекламным решениям, благодаря увеличению доли digital в медиасплитах агентств и приходу на рынок крупных международных брендов. Hybrid намерен использовать этот потенциал, предлагая свои инновационные продукты и продвигая качественные рекламные стратегии.

Выход Hybrid на рынок поддерживает государственные инициативы Вьетнама по снижению зависимости от Google, доля которого сейчас составляет 90% на рекламном рынке. В течение трех лет правительство планирует снизить ее до 70%, создавая место для инноваций и усиливая конкуренцию.

Ключевые задачи, стоящие перед бизнесом – это адаптация бизнес-модели к особенностям рынка, юридическая легализация, установление отношений с ведущими рекламными агентствами и брендами.

Основным продуктом Hybrid на рынке Вьетнама будет AI-vision платформа VOX, с помощью которой рекламодатели могут размещать яркие креативы с высокой видимостью и нестандартными спецэффектами, и использует ИИ для анализа контента, что позволяет эффективно взаимодействовать с аудиторией и продвигать бренды. С помощью платформы бизнес может выстроить позиционирование, создать необходимые ассоциации с брендом через интеграцию в подходящий контент, подобранный ИИ-алгоритмами.

Новый вьетнамский офис Hybrid возглавит региональный директор по Юго-Восточной Азии Шреас Сате, а глобальный коммерческий директор Сергей Ковалев будет курировать стратегическое развитие.

Присутствие Hybrid на рынке Вьетнама подчеркивает долгосрочную стратегию компании по расширению на международных рынках, включая Латинскую Америку, Европу и Южную Америку, и усиливает ее позицию как провайдера высокотехнологичных рекламных решений.

«На рынке Вьетнама, конечно же, присутствуют и глобальные игроки программатик-рекламы, такие, как Google. Мы можем конкурировать с ними за счет клиентского сервиса. Мы предлагаем не только рекламные инструменты для запуска кампаний, но и тщательно продуманную стратегию. Основным нашим преимуществом является сопровождение клиентов на всех этапах — от медиапланирования до перформанс-метрик, которые ведут к реальным результатам: покупкам, подпискам и другим действиям», — сказал Сергей Ковалев, глобальный коммерческий директор Hybrid.