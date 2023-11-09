Netwell стал дистрибьютором систем бесперебойного электропитания Hiden

Компании Netwell и Hiden объявили о начале сотрудничества, в рамках которого Netwell становится дистрибьютором высококачественного оборудования Hiden для обеспечения бесперебойного электропитания. Об этом CNews сообщили представители Netwell.

Netwell будет осуществлять дистрибуцию решений линейки Hiden и Hiden Expert, которые включают в себя источники бесперебойного питания от 600 ВА до 600 кВА. Модельный ряд актуальных для заказа ИБП сформирован таким образом, чтобы охватить весь спектр задач по бесперебойному питанию от рабочих мест и небольших узлов до оборудования центров обработки данных.

Развивая свои компетенции с 2017 г, компания Hiden специализируется на создании решений, обеспечивающих работу потребителей в случае сбоев в электроснабжении. На сегодняшний день на счету Hiden более 300 реализованных проектов и более 150 МВт нагрузки под защитой систем бесперебойного питания Hiden.

Источники бесперебойного питания Hiden обеспечивают непрерывную работу бизнес-процессов любого масштаба, снижая риски и затраты, связанные со сбоями технологических процессов из-за проблем с электроснабжением. Решения Hiden используются для чистого и непрерывного электропитания критически важной нагрузки и обеспечивают оптимизацию операционных (OPEX) и капитальных (CAPEX) затрат на энергоинфраструктуру предприятий, а также защищают электропитание — от отдельных узлов и точечных потребителей до инфраструктурных объектов.

«Заключение соглашения с Hiden стало для Netwell важным шагом в развитии нашего бизнеса. Это позволит нашей компании предложить своим клиентам более обширный ассортимент высококачественного оборудования. Мы с партнером нацелены на успешное сотрудничество и с энтузиазмом начинаем работу над новыми проектами», — отметили представители Netwell.

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Netwell — российская компания, дистрибьютор оборудования и технологий. На сегодняшний день партнерство с Netwell выбрали более 400 российских ИТ-компаний, многие из которых развивают бизнес в регионах России и за ее пределами, в странах ближнего зарубежья.

Hiden – российская компания, разработчик, производитель и дистрибьютор решений в области систем бесперебойного электропитания. С 2017 г. Hiden развивает портфель оборудования, экспертизу и компетенции в сфере построения систем гарантированного электроснабжения на электротехническом рынке России.