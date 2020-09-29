Интеграция
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
ИТ-бизнес
Wi-Fi 6 – оптимальное решение актуальных бизнес-задач

Спецпроекты

Netwell открыла новый офис в Санкт-Петербурге

Бизнес

28 сентября начал работу новый офис компании Netwell, который расположился по адресу: Санкт-Петербург, ул. Английская набережная, д. 70. Команда нового представительства займется развитием бизнес-процессов и партнерской сети на территории Северо-Западного региона, а также укреплением позиций Netwell на рынке ИТ-дистрибуции. В честь открытия нового офиса 24 сентября Netwell организовала праздничный квартирник, объединивший сотрудников, вендоров и партнеров компании.

Санкт-петербургское подразделение будет реализовывать собственные проекты и взаимодействовать с головным офисом по вопросам пресейловой, технической и маркетинговой поддержки. В команду нового офиса Netwell в Санкт-Петербурге войдут директора и менеджеры по развитию бизнеса, а также технические специалисты. Они будут курировать вопросы укрепления партнерской сети, сопровождения продаж на территории региона и поиска новых партнеров.

Кроме того, в новом офисе на постоянной основе будет работать учебный класс.

В нем сотрудники Netwell будут регулярно проводить обучающие семинары для представителей партнеров и заказчиков.

«Мы тесно взаимодействуем с партнерами из Северо-Западного региона с момента старта деятельности компании, – сказал Дмитрий Винокур, коммерческий директор компании Netwell. – Однако реализация сложных комплексных проектов подчас требует незамедлительной реакции, а для лучшего понимания локальной специфики важно лично присутствовать на месте событий. Новый офис Netwell в Санкт-Петербурге предоставит нам эти возможности. Более того, мы сможем укрепить отношения с партнерами и повысить эффективность совместной деятельности, оперативно отвечая на запросы коллег и формируя взвешенную и вместе с тем гибкую стратегию ведения бизнеса».

«Постоянный контакт – залог доверительных отношений, – сказал Андрей Шкурко, руководитель обособленного подразделения Netwell Санкт-Петербург. – Наличие офиса Netwell в Санкт-Петербурге позволит сотрудникам компании поддерживать непрерывный диалог с партнерами и обсуждать детали, которые в дальнейшем коренным образом могут повлиять на реализацию проекта. В бизнесе нет мелочей: чем более продуктивным будет общение, тем результативнее будут решаться текущие задачи».

Другие материалы рубрики

Россияне, сделавшие из чат-бота аналитическую платформу, привлекли миллионы долларов от инвестора Linkedin и Redis

«Яндекс» закрывает офис в Турции

Уничтожен разработчик онлайн-казино «под ключ», зарабатывавший $500 тыс. в месяц

ФСИН просит 25 миллиардов на цифровую тюрьму

Как семья покойного соратника Березовского лишила американцев постсоветского сотового оператора

Создатели Astra Linux требуют 300 миллионов у производителя военной автотехники

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор гарнитуры Logitech Zone Wired: чистый звук даже в шумном офисе

Как правильно заряжать смартфон: 7 советов ZOOM

Техноблог

Что нельзя делать с твердотельными накопителями?

Что такое личные данные и почему все боятся их потерять?

Показать еще

Наука

Гибкие светодиоды: начало новой эпохи складных гаджетов

Дрон на реактивном двигателе готовится к первому полету

ДНК кроманьонца восстановили по изжеванной смоле

Баржи на гигантских парусах улучшат экологию
Показать еще
Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака CNews Forum 2020: информационные технологии завтра CNews Forum 2020: информационные технологии завтра