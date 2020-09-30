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Компания Netwell объявила об открытии нового офиса в Санкт-Петербурге

Бизнес

28 сентября начал работу новый офис компании Netwell, который расположился по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Английская набережная, д. 70. Команда нового представительства займется развитием бизнес-процессов и партнерской сети на территории Северо-Западного региона, а также укреплением позиций Netwell на рынке ИТ-дистрибуции. В честь открытия нового офиса 24 сентября Netwell организовала праздничный Квартирник, объединивший сотрудников, вендоров и партнеров компании.

Санкт-петербургское подразделение будет реализовывать собственные проекты и взаимодействовать с головным офисом по вопросам пре-сейловой, технической и маркетинговой поддержки. В команду нового офиса Netwell в Санкт-Петербурге войдут директора и менеджеры по развитию бизнеса, а также технические специалисты. Они будут курировать вопросы укрепления партнерской сети, сопровождения продаж на территории региона и поиска новых партнеров.

Кроме того, в новом офисе на постоянной основе будет работать учебный класс.

В нем сотрудники Netwell будут регулярно проводить обучающие семинары для представителей партнеров и заказчиков.

«Мы тесно взаимодействуем с партнерами из Северо-Западного региона с момента старта деятельности компании, – говорит Дмитрий Винокур, коммерческий директор компании Netwell. –Однако реализация сложных комплексных проектов подчас требует незамедлительной реакции, а для лучшего понимания локальной специфики важно лично присутствовать на месте событий. Новый офис Netwell в Санкт-Петербурге предоставит нам эти возможности. Более того, мы сможем укрепить отношения с партнерами и повысить эффективность совместной деятельности, оперативно отвечая на запросы коллег и формируя взвешенную и вместе с тем гибкую стратегию ведения бизнеса».

«Постоянный контакт – залог доверительных отношений, – говорит Андрей Шкурко, руководитель обособленного подразделения Netwell Санкт-Петербург. – Наличие офиса Netwell в Санкт-Петербурге позволит сотрудникам компании поддерживать непрерывный диалог с партнерами и обсуждать детали, которые в дальнейшем коренным образом могут повлиять на реализацию проекта. В бизнесе нет мелочей: чем более продуктивным будет общение, тем результативнее будут решаться текущие задачи».

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