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Оборудование RakTek доступно на складе Netwell

Дистрибьютор высокотехнологичного оборудования Netwell объявил о поступлении на склад продуктов RakTek. Наличие оборудования на складе значительно ускоряет поставку заказчику, что особенно актуально к концу года.

Российская компания RakTek работает на рынке блоков распределения электропитания (PDU) и разработки ИТ-решений для систем различного уровня. Компания предлагает PDU с разнообразными функциями для установки в телекоммуникационные и серверные шкафы.

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бизнес-коммуникации

На складе Netwell доступны самые популярные серии блоков распределения питания: PDU Basic и PDU Metered. Их можно оперативно заказать.

В дополнение к блокам распределения питания RakTek на складе есть модули мониторинга для PDU, оснащенные интеллектуальным контроллером, а также силовые шнуры и кабели питания.

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