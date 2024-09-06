Оборудование RakTek доступно на складе Netwell

Дистрибьютор высокотехнологичного оборудования Netwell объявил о поступлении на склад продуктов RakTek. Наличие оборудования на складе значительно ускоряет поставку заказчику, что особенно актуально к концу года.

Российская компания RakTek работает на рынке блоков распределения электропитания (PDU) и разработки ИТ-решений для систем различного уровня. Компания предлагает PDU с разнообразными функциями для установки в телекоммуникационные и серверные шкафы.

На складе Netwell доступны самые популярные серии блоков распределения питания: PDU Basic и PDU Metered. Их можно оперативно заказать.

В дополнение к блокам распределения питания RakTek на складе есть модули мониторинга для PDU, оснащенные интеллектуальным контроллером, а также силовые шнуры и кабели питания.