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Netwell стала дистрибьютором «Газинформсервиса»

Netwell заключила договор о дистрибуции продуктов компании «Газинформсервис», разработчика средств защиты информации.

В рамках партнерства Netwell будет предлагать на российском рынке основные продукты разработки компании «Газинформсервис» и осуществлять их техническую поддержку.

«Газинформсервис» имеет 6 линеек собственных продуктов и предлагает самые передовые решения для защиты активов предприятий ТЭК и промышленности, кредитно-финансового и телеком сектора, силовых структур и органов государственной власти.

«Мы видим большие перспективы в партнерстве с «Газинформсервис», как в возможности предоставить российскому потребителю современные решения для построения информационной безопасности. Контроль конфигураций сетевого оборудования в организации и управление доступом администраторов на сетевых устройствах является востребованным решением сегодня в связи с возросшими атаками на российские компании», – сказала Елена Горбункова, продакт-менеджер по информационной безопасности Netwell.

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«Сотрудничество с Netwell поможет открыть новым клиентам нашей компании возможности быстро и эффективно перейти на использование отечественных продуктов и решений в области информационной безопасности. В период активной фазы импортозамещения важно организовать доступность отечественных продуктов для российских потребителей», – сказал Роман Пустарнаков, директор департамента организации работ с заказчиками «Газинформсервиса».

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