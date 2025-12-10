Разделы

ПО Безопасность
|

Curator подводит итоги 2025 года: рост числа DDoS-атак и повышение их интенсивности

Компания Curator, специализирующаяся на обеспечении доступности интернет-ресурсов и нейтрализации DDoS-атак, зафиксировала основные тенденции 2025 г.: заметный рост количества DDoS-атак и активности «плохих» ботов, сокращение длительности атак при повышении интенсивности, а также стремительный рост DDoS-ботнетов. Об этом CNews сообщили представители Curator.

Количество атак на сетевых уровнях увеличилось на 24,18% по сравнению с 2024 г.

Самая мощная атака года в пике достигала 1,57 Тбит/с и была направлена на сегмент «Букмекерские конторы». На втором месте — атака мощностью 1,15 Тбит/с на «Онлайн-ритейл», на третьем — 1,03 Тбит/с на «Медиа, ТВ, радио и блогеры». Для сравнения, рекорд 2024 года составлял 1,14 Тбит/с.

Наиболее часто в 2025 г. атакам подвергались сегменты «Финтех» (21,73%), «Электронная коммерция» (15,95%), «ИТ и Телеком» (9,02%), «Медиа» (7,43%) и «Промышленность» (5,28%). Доля промышленного сектора выросла на 357%, тогда как доля сегмента «Образовательные технологии», входившего в топ-5 годом ранее, сократилась на 79%.

Среди микросегментов лидировали «Онлайн-ритейл» (7,65%), «Банки» (6,82%), «Медиа, ТВ, радио и блогеры» (6,60%), «Платежные системы» (6,44%), а также «Рестораны и доставка еды» (4,73%). Распределение по отраслям стало более равномерным: если в прошлом году на топ-5 микросегментов приходилось 50,75% L3-L4 атак, то в 2025 году лишь 32,23%. Это говорит о том, что теперь атакующие проявляют интерес к более широкому спектру отраслей.

В 2025 г. Curator отслеживал стремительный рост крупного L7 DDoS-ботнета. В марте была зафиксирована первая крупная атака на сегмент «Онлайн-букмекеры», во время которой было заблокировано 1,33 млн IP-адресов. В мае во время атаки на «Государственные ресурсы» их количество выросло до 4,6 миллиона, а в сентябре — до 5,76 миллиона. Таким образом, за полгода данный ботнет вырос на 333%.

Пятерка стран, которые в 2025 г. служили основными источниками L7 DDoS-атак, была следующей: Россия (17,77% от всех заблокированных IP-адресов), Бразилия (15,3%), США (12,40%), Вьетнам (5,45%) и Нидерланды (3,90%).

Количество заблокированных запросов от «плохих» ботов в 2025 г. выросло на 26% по сравнению с предыдущим периодом. В среднем Curator блокировал 2,1 млрд бот-запросов в месяц против 1,69 млрд годом ранее. Наибольшая активность наблюдалась в сегментах «Онлайн-ритейл» (41,6%)», «Онлайн-аптеки» (22,3%) и «Онлайн-букмекеры» (15%). На эти три направления приходится около 80% всех зафиксированных атак ботов.

Эксперты:  IBP-системы повышают точность прогноза спроса на 15-30 процентов

Бизнес

Среди ключевых угроз цифровой устойчивости 2026 г. специалисты Curator выделяют несколько направлений. Первая тенденция связана с геополитикой и цифровой фрагментацией. Иллюзия полной безопасности в облаке постепенно исчезает: облако — это всего лишь чужой дата-центр, устойчивость определяется архитектурой, а не местоположением данных.

Во-вторых, активное применение искусственного интеллекта злоумышленниками. ИИ становится оружием атакующих, позволяя автоматизировать фишинговые и бот-атаки, обходить защиту и достоверно имитировать человеческие коммуникации.

В частности, использование ИИ будет усиливать и масштабировать бот-атаки. Если раньше боты ограничивались массовыми автоматическими запросами, то теперь ИИ позволяет им достоверно имитировать действия и коммуникацию человека. Такие боты могут не только вести диалог, но и воспроизводить голос и видео, что делает возможным новые сценарии атак. Например, злоумышленники с помощью аудио-ботов могут совершать массовые звонки в колл-центры ритейлеров, подтверждая фиктивные заказы. В результате компании будут оплачивать рекламный трафик и нагрузку на инфраструктуру, не получая реальных клиентов.

Третьим фактором риска становится растущая зависимость компаний от цепочек поставок. Цифровая экосистема становится настолько связанной, что устойчивость бизнеса напрямую определяется устойчивостью его партнеров и провайдеров. В частности, повышается вероятность эффекта домино и каскадных сбоев — когда инцидент у одного поставщика запускает цепную реакцию сбоев у его заказчиков и их клиентов.

Станислав Лазуков, TData: Те, кто не научится управлять данными в течение 3–5 лет, безнадёжно отстанут

Цифровизация

Кроме отдельных компаний, все чаще мишенями злоумышленников становятся целые экосистемы. Благодаря распространению ИИ-инструментов и низкой стоимости организации атак злоумышленники получают возможность воздействовать на провайдеров сервисов доступности и безопасности. Подобные атаки сложнее реализовать, однако в случае успеха страдают сразу все клиенты сервиса — а это, как правило, значительная часть рынка.

«В 2026 г. устойчивость цифровых экосистем будет зависеть не столько от силы защиты, сколько от готовности к потере цифровых связей. Победят не те, кто лучше всего защищены, а те, кто лучше подготовлены к сбоям», — отметил генеральный директор Curator Дмитрий Ткачев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Роботы помогли российским застройщикам ускорить работу на 30–40%

Новый Android-троян полностью захватывает смартфон и требует срочный выкуп под угрозой уничтожения всех данных

Сергей Лебедев, GreenData: BPM не работает, если компания не связывает бизнес-логику и ИТ-архитектуру

В России готовится запрет на входящие звонки из-за границы. Это для безопасности граждан

Время, когда в офисе банка вас будет встречать робот, не наступит никогда

Действия северокорейских хакеров задокументировали с помощью поддельной личности

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Лучшие умные лампы и световые будильники с имитацией рассвета: выбор ZOOM

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще