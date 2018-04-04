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GFI LanGuard

GFI LanGuard

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


04.04.2018 GFI Software представила новый пополняемый портфель ПО для малого и среднего бизнеса 1
21.02.2007 Представлен новый GFI LANguard N.S.S. 8 для выявления уязвимостей 6
17.07.2003 Positive Technologies представила первый коммерческий продукт 1
26.07.2001 GFI пополнила линейку программных продуктов 2

Публикаций - 5, упоминаний - 11

GFI LanGuard и организации, системы, технологии, персоны:

GFI Software 209 4
ESET - ESET Software 1161 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 1
Check Point Software Technologies 829 1
Fortinet 452 1
Sophos - SophosLabs 436 1
Trend Micro 651 1
Bitdefender 171 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 1
Руссобит-М 266 1
Softline - Софтлайн 3743 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 1
Microsoft Corporation 25775 1
Cisco Systems 5372 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 1
GFI Russia - Game Factory Interactive - MiST Land South 18 1
Оцифровка - Digitization 5185 3
Email - SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 483 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 2
Fax - facsimile - Факс - факсимильная связь - факсимильный аппарат - факсимильные сообщения 1013 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете - .hta - HTML Application 1976 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4472 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 1
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 1171 1
Macros - Макросы - Макрокоманда - программный алгоритм действий, записанный пользователем 186 1
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1728 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3764 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2843 1
OVAL - Open Vulnerability and Assessment Language - Открытый язык уязвимостей и оценки 11 1
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Task manager - Таск-менеджер - Трекер задач - Таск-трекер - Контроль исполнения - Execution control 1197 1
Кибербезопасность - SVM - Security and Vulnerability Management - Управление уязвимостями - Системы анализа защищенности и управления уязвимостями - ASV - Approved Scanning Vendor - сканирование уязвимостей - сканеры безопасности 430 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 1
GFI FaxMaker 4 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 3
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
GFI Unlimited 2 2
GFI MailEssentials 4 2
Microsoft Windows 16882 1
JavaScript - JS - язык программирования 1425 1
GFI OneConnect 1 1
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 452 1
Microsoft Windows NT 890 1
GFI OneGuard 1 1
GFI WebMonitor 1 1
Positive Technologies - XSpider 37 1
BitDefender Engine 2 1
Tenable Security - Nessus Security Scanner - Tenable Vulnerability Management 18 1
Kerio Operator 7 1
Kerio Connect 13 1
Kerio Control 9 1
GFI EventsManager 1 1
GFI EndPointSecurity 1 1
GFI Archiver 1 1
Microsoft Office 4170 1
Ubisoft - Tom Clancy's - Rainbow Six - Splinter Cell 120 1
Мальта - Республика 137 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 2
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 268 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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