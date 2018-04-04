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GFI FaxMaker

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


04.04.2018 GFI Software представила новый пополняемый портфель ПО для малого и среднего бизнеса 1
26.02.2007 Анонсирован GFI FAXmaker ReportPack для создания отчетов 4
26.07.2001 GFI пополнила линейку программных продуктов 1

Публикаций - 4, упоминаний - 8

GFI FaxMaker и организации, системы, технологии, персоны:

GFI Software 209 3
ESET - ESET Software 1161 1
Fortinet 452 1
Sophos - SophosLabs 436 1
Bitdefender 171 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
Cisco Systems 5372 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 1
Softline - Софтлайн 3743 1
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Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 1171 1
Macros - Макросы - Макрокоманда - программный алгоритм действий, записанный пользователем 186 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 3
GFI LanGuard 5 3
GFI MailEssentials 4 2
GFI WebMonitor 1 1
JavaScript - JS - язык программирования 1425 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 1
GFI Archiver 1 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 1
GFI OneConnect 1 1
GFI OneGuard 1 1
GFI Unlimited 2 1
Microsoft Windows NT 890 1
GFI EventsManager 1 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Kerio Control 9 1
Kerio Connect 13 1
Kerio Operator 7 1
Microsoft Office 4170 1
Microsoft Windows 16882 1
GFI EndPointSecurity 1 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Мальта - Республика 137 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 2
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 268 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
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