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GFI Unlimited

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


04.04.2018 GFI Software представила новый пополняемый портфель ПО для малого и среднего бизнеса 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

GFI Unlimited и организации, системы, технологии, персоны:

Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 1
Check Point Software Technologies 829 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 1
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Fax - facsimile - Факс - факсимильная связь - факсимильный аппарат - факсимильные сообщения 1013 1
GFI LanGuard 5 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 1
GFI OneGuard 1 1
GFI OneConnect 1 1
GFI WebMonitor 1 1
GFI Archiver 1 1
GFI MailEssentials 4 1
GFI FaxMaker 4 1
GFI EndPointSecurity 1 1
GFI EventsManager 1 1
Kerio Control 9 1
Kerio Connect 13 1
Kerio Operator 7 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 2
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 268 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
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